SANTO DOMINGO.– El peso dominicano mantiene un comportamiento favorable frente al dólar estadounidense, al registrar una apreciación acumulada de 5.43 % al 19 de noviembre de 2026, según datos publicados por el Banco Central.
Este desempeño coloca a la moneda nacional entre las divisas latinoamericanas que han ganado valor frente al dólar durante el período analizado, en un contexto de fortalecimiento de varias economías de la región y de políticas orientadas a preservar la estabilidad macroeconómica.
DESEMPEÑO EN AMÉRICA LATINA
De acuerdo con las cifras divulgadas, el peso dominicano acumula una apreciación de 5.43 %, mientras que el guaraní paraguayo registra un 4.58 %. Colombia presenta una ganancia de 10.11 % y Costa Rica encabeza este grupo con un 11.81 %.
Los resultados reflejan la fortaleza relativa de estas monedas frente a la divisa estadounidense, en un escenario en el que otras monedas latinoamericanas han experimentado depreciaciones.
TASAS DEL MERCADO CAMBIARIO
En cuanto a la tasa de referencia del Banco Central, correspondiente al promedio ponderado del 19 de noviembre, el dólar se cotizó a RD$60.04 para la venta.
Por su parte, las tasas mayoristas aplicadas a grandes corporativos se situaron en RD$59.82 para la venta.
Estas cotizaciones registran apreciaciones acumuladas de 6.00 % y 6.17 %, respectivamente, según los indicadores cambiarios publicados por la autoridad monetaria.
El comportamiento del peso constituye una señal favorable para la estabilidad del mercado cambiario y la confianza en la economía dominicana.
an/am
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