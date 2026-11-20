El comportamiento del peso constituye una señal favorable para la estabilidad del mercado cambiario.

SANTO DOMINGO.– El peso dominicano mantiene un comportamiento favorable frente al dólar estadounidense, al registrar una apreciación acumulada de 5.43 % al 19 de noviembre de 2026, según datos publicados por el Banco Central.

Este desempeño coloca a la moneda nacional entre las divisas latinoamericanas que han ganado valor frente al dólar durante el período analizado, en un contexto de fortalecimiento de varias economías de la región y de políticas orientadas a preservar la estabilidad macroeconómica.

DESEMPEÑO EN AMÉRICA LATINA

De acuerdo con las cifras divulgadas, el peso dominicano acumula una apreciación de 5.43 %, mientras que el guaraní paraguayo registra un 4.58 %. Colombia presenta una ganancia de 10.11 % y Costa Rica encabeza este grupo con un 11.81 %.

Los resultados reflejan la fortaleza relativa de estas monedas frente a la divisa estadounidense, en un escenario en el que otras monedas latinoamericanas han experimentado depreciaciones.

TASAS DEL MERCADO CAMBIARIO

En cuanto a la tasa de referencia del Banco Central, correspondiente al promedio ponderado del 19 de noviembre, el dólar se cotizó a RD$60.04 para la venta.

Por su parte, las tasas mayoristas aplicadas a grandes corporativos se situaron en RD$59.82 para la venta.

Estas cotizaciones registran apreciaciones acumuladas de 6.00 % y 6.17 %, respectivamente, según los indicadores cambiarios publicados por la autoridad monetaria.

El comportamiento del peso constituye una señal favorable para la estabilidad del mercado cambiario y la confianza en la economía dominicana.

an/am