PERU: Papa llega para concluir su primera gira América Latina

LIMA.– El papa León XIV llegó este miércoles 11 de noviembre a Perú, país donde vivió durante más de dos décadas como misionero y obispo, para cumplir la última etapa de su primera gira apostólica por América Latina, que comenzó el pasado 6 de noviembre en Uruguay y continuó en Argentina.

El pontífice, nacido en Chicago, Estados Unidos, y cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, viajó desde Buenos Aires en un avión de Aerolíneas Argentinas y aterrizó en Lima, donde fue recibido por autoridades gubernamentales, representantes de la Iglesia católica y miembros del cuerpo diplomático.

UN REGRESO A SU SEGUNDA PATRIA

La visita tiene un significado especial para León XIV, quien desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa en Perú, donde trabajó como misionero agustino y posteriormente ejerció como obispo de la diócesis de Chiclayo.

Su relación con el país sudamericano le permitió adquirir la nacionalidad peruana, además de la estadounidense, y establecer profundos vínculos con las comunidades religiosas y sectores populares.

Los peruanos lo recuerdan por su labor pastoral, especialmente en comunidades vulnerables y durante períodos de dificultades sociales.

AGENDA EN LIMA Y OTRAS CIUDADES

Durante su permanencia, prevista hasta el 17 de noviembre, el papa desarrollará actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Su agenda contempla encuentros con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil, obispos, sacerdotes, jóvenes y comunidades religiosas, además de celebraciones litúrgicas y actividades pastorales.

La visita concluirá con una misa multitudinaria en Lima, antes de su regreso a Roma.

El viaje representa el reencuentro del pontífice con una nación que considera su patria adoptiva y donde construyó buena parte de su historia como religioso antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica.

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