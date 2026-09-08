Pérdidas de las distribuidoras eléctricas de la RD rozan el 40%

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Santo Domingo, 8 sep.- Las empresas distribuidoras de electricidad de República Dominicana registraron pérdidas equivalentes al 39,1 por ciento de la energía adquirida durante el primer semestre de 2026, informaron hoy fuentes oficiales.

Un informe del Ministerio de Energía y Minas señala que el indicador aumentó 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025 y refleja un deterioro en las tres distribuidoras estatales, pese al incremento de las inversiones y de sus respectivas plantillas de trabajadores.

Edeeste presentó el mayor nivel de pérdidas, con 55,9 por ciento de la energía comprada entre enero y junio, un incremento de 0,5 puntos porcentuales interanual.

Esto significa que por cada 100 pesos (1.69 dólares) destinados a adquirir energía, la empresa perdió el equivalente a casi 56 pesos (0.95 dólares).

Edesur ocupó el segundo lugar, con mermas de 32,2 por ciento, para un aumento de 0,4 puntos porcentuales en comparación con el primer semestre de 2025.

En tanto, Edenorte registró el menor índice, con 26 por ciento, aunque experimentó el mayor deterioro interanual, de 0,8 puntos porcentuales.

COMPORTAMIENTO TUVO REPERCUSION EN FINANZAS PUBLICAS

El comportamiento de las distribuidoras tuvo repercusión en las finanzas públicas. Durante los primeros seis meses del año, el Gobierno destinó 68 mil 744 millones de pesos (unos mil 165 millones de dólares) al subsidio eléctrico, según la misma fuente.

La cifra supera en 18 mil 901,3 millones de pesos (unos 320 millones de dólares) la asignación correspondiente al primer semestre de 2025, para un alza de 37,9 por ciento.

El informe también señala un crecimiento de tres por ciento en la cantidad de empleados de las tres empresas, que incorporaron 223 trabajadores entre enero y junio de este año frente al mismo período de 2025.

El aumento de las pérdidas ocurrió pese a que las distribuidoras incrementaron sus inversiones.

En el primer semestre de este año destinaron 115,6 millones de dólares a gastos de capital, 25,6 por ciento más que los destinados en igual etapa del año precedente.

Los resultados mantienen bajo presión al sistema eléctrico dominicano, debido al elevado nivel de pérdidas de las distribuidoras y al esfuerzo financiero del Estado para sostener el servicio.

of-am