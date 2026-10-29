Peravia encabeza generación de energía renovable en la RD

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Santo Domingo, 29 oct.- La provincia de Peravia encabezó la generación de electricidad a partir de fuentes renovables en República Dominicana durante 2025, con 766,5 gigavatios hora (GWh), informó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La cifra representó el 14,6 por ciento de la generación renovable nacional, según la infografía sobre energía sostenible publicada por la entidad en octubre de 2026.

Santo Domingo ocupó el segundo lugar, con 602,8 GWh, seguido de San Pedro de Macorís, con 418,8; MonteCristi, con 398,2, y Barahona, con 358,7 GWh.

Otras provincias registraron volúmenes inferiores, entre ellas La Vega, con 345 GWh; La Romana, con 308,8; Puerto Plata, con 306,5, y San Juan, con 226,7 GWh.

En contraste, la ONE no reportó aportes durante 2025 en provincias como Dajabón, Elías Piña, Bahoruco, Duarte, Samaná y La Altagracia, entre otras.

A escala nacional, las energías limpias contribuyeron con el 20 por ciento de la generación eléctrica durante el año pasado, mientras las no renovables representaron el 80 por ciento, de acuerdo con el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.

La capacidad instalada de fuentes renovables alcanzó los dos mil 416,76 megavatios al cierre de 2025, equivalentes al 36,3 por ciento de la capacidad total del sistema.

La energía solar representó el 54,73 por ciento, seguida de las fuentes hidroeléctricas, eólica y de biomasa.

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