Pensilvania: Reconocen a 5 empresarios dominicanos

Los reconocidos son Anne Loor, propietaria de Bakery Sweet Loor; Justo Coronado, del restaurante Boca Chica; Madelin Ortega, de Golden Multiservices; Mateo Rodríguez Obispo, de Matthew Barbershop, y el artista Rigo Peralta.

PENSILVANIA, Estados Unidos.– La organización A Emprender Internacional (AEI) reconoció a cinco emprendedores dominicanos que han logrado desarrollar sus negocios y contribuir a la generación de empleos y al fortalecimiento de sus comunidades en la región de Lehigh Valley, durante una ceremonia celebrada en Allentown.

La actividad tuvo lugar en Allentown el jueves 12 de noviembre en Rigo Art Gallery y formó parte de la Semana Global del Emprendimiento 2026 y del III Encuentro del Emprendedor Dominicano en el Exterior, una iniciativa destinada a destacar las historias de esfuerzo, superación y crecimiento empresarial de los dominicanos radicados fuera de su país.

CINCO HISTORIAS DE ÉXITO EMPRESARIAL

Los reconocidos son Anne Loor, propietaria de Bakery Sweet Loor; Justo Coronado, del restaurante Boca Chica; Madelin Ortega, de Golden Multiservices; Mateo Rodríguez Obispo, de Matthew Barbershop, y el artista Rigo Peralta.

Los homenajeados tienen en común haber trasladado a Estados Unidos sus conocimientos y experiencias adquiridos en República Dominicana, convirtiéndolos en oportunidades de negocios y desarrollo económico en sus comunidades.

«Más que un acto formal, fue una noche para sentarnos a escuchar sus historias, como en familia. Detrás de cada negocio hay esfuerzo, dedicación y años de experiencia que merecen ser reconocidos», expresó Aurys Cruz, presidenta y fundadora de AEI.

Durante el encuentro, Anne Loor exhortó a los emprendedores a perseverar en sus proyectos y recordó que «no debemos avergonzarnos de los inicios pequeños». Familiares y amigos también compartieron mensajes de admiración y orgullo por las trayectorias de los homenajeados.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL Y AGENDA

La organización entregó un reconocimiento especial a Rachelis Brito por su participación en el nacimiento de A Emprender Internacional en 2009.

El programa incluyó una degustación gastronómica a cargo de Mindys Martinez, de Mimalu by Mindys, y concluyó con la presentación de la más reciente obra del artista Rigo Peralta, cuya exposición quedó formalmente inaugurada.

Con este encuentro, AEI dio inicio oficial a las actividades de la Semana Global del Emprendimiento 2026.

La agenda continuará el jueves 19 de noviembre con el Congreso de Emprendimiento y Educación (CEE), de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el Little Theater de Cedar Crest College, en Allentown. El programa se desarrollará principalmente en español.

Las inscripciones están disponibles a través de Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/congreso-de-emprendimiento-y-educacion-cee-tickets-2004226931705.

Para el viernes 20 de noviembre está prevista una cena con representantes del ecosistema emprendedor, actividad que se realizará por invitación.

SOBRE A EMPRENDER INTERNACIONAL

A Emprender Internacional es una organización privada sin fines de lucro dedicada a promover la transformación socioeconómica de las comunidades mediante programas de formación y acompañamiento empresarial. Entre sus objetivos figuran impulsar el desarrollo de negocios, su internacionalización y la movilidad social. Según la entidad, sus iniciativas han beneficiado a más de 10,000 personas durante más de 12 años de trayectoria.

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