PENSILVANIA: FP reclama operativos móviles cedulación

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PENSILVANIA.- El delegado técnico del partido Fuerza del Pueblo (FP) ante la Junta Central Electoral (JCE) en Pensilvania, Francisco Reynoso, expresó preocupación por la falta de un calendario de operativos móviles de cedulación para los dominicanos residentes en ese estado, pese a que ya se han anunciado jornadas similares en Nueva York y Nueva Jersey.

Dijo que Pensilvania debe ser incluida con urgencia en la programación de estos operativos, tomando en cuenta el crecimiento sostenido de la población dominicana y la necesidad de garantizar que pueda obtener o renovar su documento de identidad sin mayores dificultades.

Asimismo, destacó la presencia de dominicanos en localidades como Filadelfia, Reading, Hazleton, Allentown, Harrisburg, Lancaster y Lebanon, entre otras comunidades donde, afirmó, existe una importante demanda de servicios de cedulación.

En ese sentido, instó a las autoridades de la JCE para que anuncien a la mayor brevedad posible las fechas, los lugares y los horarios en que se realizarán los operativos móviles en Pensilvania.

IGUALDAD DE FACILIDADES PARA LA DIÁSPORA

Afirmó que resulta preocupante que, mientras los dominicanos residentes en otros estados reciben información sobre las jornadas móviles, la comunidad establecida en Pensilvania aún no cuente con un calendario definido.

Señaló que la diáspora dominicana en ese estado merece recibir las mismas facilidades y oportunidades que sus compatriotas en otras jurisdicciones de Estados Unidos, especialmente cuando se trata de un documento oficial indispensable para la identificación y la realización de diversos trámites.

Explicó que muchos dominicanos enfrentan dificultades para acudir personalmente a las oficinas de la Junta debido a sus responsabilidades laborales, compromisos familiares, las distancias entre sus lugares de residencia y las sedes del organismo, así como las limitaciones de tiempo para trasladarse durante los días laborables.

«Los operativos móviles de cedulación en Pensilvania serían de mucha ayuda para nuestra comunidad, ya que, por razones de movilidad y compromisos de trabajo, a muchos dominicanos se les hace prácticamente imposible acudir a las oficinas de la Junta», expresó.

RECONOCE TRABAJO PERSONAL JCE

No obstante sus cuestionamientos por la ausencia de un calendario, Reynoso reconoció y valoró el trabajo que viene realizando el personal de la Junta Central Electoral, así como las facilidades ofrecidas mediante el sistema de citas para gestionar la obtención del nuevo documento de identidad.

Sin embargo, sostuvo que la disponibilidad de citas no resuelve por completo las dificultades de una parte considerable de la población dominicana, cuyos horarios laborales coinciden con los establecidos para recibir los servicios en las oficinas.

Indicó que muchos compatriotas desean cumplir con el proceso, pero necesitan alternativas que se adapten a sus condiciones laborales y a sus posibilidades de desplazamiento. Por ello, consideró que los operativos móviles constituyen una herramienta clave para acercar los servicios de la institución a las comunidades que más los necesitan.

Asimismo, resaltó que la planificación de estas jornadas permitiría a los ciudadanos organizarse con anticipación y evitar gastos adicionales de transporte y pérdida de horas de trabajo.

Reiteró que la dirección de la Fuerza del Pueblo en Pensilvania no comprende por qué ese estado continúa sin una fecha anunciada para los operativos móviles, mientras otras comunidades dominicanas en el exterior ya han recibido información sobre la programación.

En consecuencia, exhortó a la JCE a ofrecer información clara y oportuna sobre sus planes para Pensilvania, incluyendo las ciudades que serían visitadas y los mecanismos que se utilizarán para facilitar el acceso de los ciudadanos al proceso.

Sostuvo que la inclusión de Filadelfia y de otras ciudades con presencia significativa de dominicanos contribuiría a ampliar la cobertura del servicio y a responder de manera más efectiva a las necesidades de la comunidad.

Finalmente, expresó su esperanza de que las autoridades electorales atiendan este reclamo y anuncien próximamente un calendario de operativos móviles que permita a los dominicanos residentes en Pensilvania obtener su documento de identidad de manera más accesible, organizada y conveniente.

«Lo que estamos solicitando es que nuestra comunidad sea tomada en cuenta y reciba las mismas facilidades que los dominicanos residentes en otros estados. Esperamos que la Junta anuncie cuanto antes dónde y cuándo comenzarán los operativos móviles de cedulación en Pensilvania», concluyó.

jt-am