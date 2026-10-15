Dirigente FP pide renegociar acuerdo arrocero del DR-CAFTA

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SANTO DOMINGO. — José Peña Santana, titular de la Secretaría de Comercio Exterior, Logística y Negocios Internacionales de Fuerza del Pueblo, respaldó el llamado del expresidente Leonel Fernández a renegociar las condiciones comerciales del arroz en el DR-CAFTA para proteger la producción nacional.

El dirigente consideró necesario que el Gobierno formalice una propuesta ante Estados Unidos que contemple un tratamiento especial para el cereal, tomando en cuenta las diferencias entre ambas economías y la importancia del sector para el país.

Explicó que el artículo 22.2 del tratado establece procedimientos para acordar modificaciones entre sus miembros. En ese sentido, propuso revisar el Anexo 3.3 para establecer un contingente de importación preferencial, aranceles para volúmenes adicionales y mecanismos de revisión, sujetos al consentimiento de las partes.

Peña Santana cuestionó el uso del Decreto 693-24 para mantener una protección arancelaria mediante una disposición unilateral, pese a que el calendario de desgravación era conocido desde la entrada en vigor del acuerdo. Señaló que su posterior derogación, mediante el Decreto 635-26, evidenció las limitaciones de esa estrategia.

Asimismo, indicó que las demandas de la Federación Nacional de Productores de Arroz (FENARROZ), relacionadas con el financiamiento, los costos de producción y la comercialización, requieren respuestas concretas.

Advirtió que los posibles subsidios gubernamentales a pequeños productores podrían aliviar algunas dificultades, pero no resolverían las condiciones comerciales ni garantizarían precios rentables para las cosechas.

Finalmente, instó al Gobierno a informar sobre los resultados de las conversaciones con Washington y presentar una propuesta jurídicamente sustentada que permita alcanzar un consenso entre los países miembros del tratado.

El dirigente sostuvo que una negociación seria debe garantizar la sostenibilidad de la producción arrocera, proteger la inversión de los agricultores y preservar el equilibrio entre los intereses de productores y consumidores.

dh/am