Película de Marileidy Paulino llega a los cines dominicanos

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SANTO DOMINGO.– La película Marileidy, que retrata la historia de sacrificio y superación de la velocista dominicana Marileidy Paulino, se estrenó ayer en las salas de cine del país.

Producida por Jessica Hasbún y Kelvin Liria, la obra muestra los desafíos personales y económicos que enfrentó la atleta antes de convertirse en una de las principales figuras del atletismo mundial. El relato incorpora anotaciones de su diario y recrea momentos de su vida en Nizao, donde nació y creció.

Paulino hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024 al conquistar el oro en los 400 metros planos, con un récord de 48.17 segundos, convirtiéndose en la primera dominicana en ganar una presea dorada olímpica en esa disciplina.

Durante la premier, la deportista destacó el valor de la producción para ella, su familia y su equipo de trabajo. También recordó las limitaciones que enfrentó en sus inicios, cuando llegó a consumir agua con azúcar para alimentarse mientras perseguía sus aspiraciones.

La protagonista es Yisneidy Alcántara, también atleta, quien interpreta a la campeona en esta producción cinematográfica.

Paulino señaló que la historia refleja las dificultades de numerosos jóvenes deportistas y demuestra cómo la disciplina, la perseverancia y el esfuerzo permiten superar obstáculos.

Los productores esperan que la cinta inspire a estudiantes, atletas y nuevas generaciones a perseguir sus metas, incluso ante circunstancias adversas.

Antes de dedicarse al atletismo, Paulino practicaba balonmano. Aunque inicialmente rechazó la propuesta de incursionar en las pistas, terminó asumiendo la disciplina que la conduciría a la élite deportiva internacional.

dh/am