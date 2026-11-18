SANTO DOMINGO .- Bajo el título “Disfunción microvascular coronaria: nueva frontera en el paciente isquémico”, El destacado especialista Dr. Pedro Ureña compartió los resultados pioneros obtenidos en la República Dominicana tras evaluar a los primeros 19 pacientes con esta tecnología. Un innovador protocolo que detecta fallas en la microcirculación del corazón, invisibles en los estudios tradicionales.

El hallazgo subraya que un paciente puede sufrir dolor de pecho (angina) e isquemia con alto riesgo cardiovascular, aun cuando sus arterias principales parezcan limpias en los exámenes rutinarios.

Este avance posiciona al país como un referente médico en la región. Así lo confirmó Damaris Nieves, directora de la división cardiovascular de Abbott Vascular para Centroamérica y el Caribe, quien destacó que la República Dominicana es una de las primeras naciones de Latinoamérica en implementar formalmente un programa de estudio de la microcirculación.

Por su parte, Vanessa Estévez, directora de Reminter, reafirmó el compromiso de la empresa de seguir impulsando la innovación tecnológica y la educación médica continua para fortalecer la cardiología intervencionista dominicana.

La jornada,, reunió a reconocidos cardiólogos clínicos e intervencionistas, junto al equipo médico de Medicina Cardiovascular Asociada (MCA) y Moderno MCA.

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