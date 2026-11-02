Puerto Cabo Rojo recibe otros cruceros con 5,700 pasajeros

El ministro de Turismo, David Collado, destacó el impacto económico de ambas escalas.

PEDERNALES.- La terminal turística de Cabo Rojo recibió este lunes otros dos cruceros internacionales con 5,771 pasajeros y 2,264 tripulantes, fortaleciendo la actividad turística y comercial de esta provincia del suroeste de República Dominicana.

Son ellos son el Independence of the Seas, de Royal Caribbean International, y el Niegue Amsterdam, de Holland America Line.

IMPULSO A LA ECONOMÍA LOCAL

El ministro de Turismo, David Collado, destacó el impacto económico de ambas escalas y afirmó que consolidan a Pedernales como uno de los destinos emergentes de cruceros en el Caribe.

«La visita de esos cruceristas tiene un derrame económico directo en la población y esa es nuestra visión: que el desarrollo del turismo vaya de la mano con el desarrollo de las comunidades», expresó.

A nivel nacional, República Dominicana recibió este lunes cinco cruceros, con alrededor de 15,503 pasajeros y 6,421 tripulantes, distribuidos en distintos puertos turísticos.

Para noviembre se proyecta la llegada de aproximadamente 105 embarcaciones, pertenecientes a reconocidas compañías internacionales como Royal Caribbean, Carnival, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line y Holland America Line, entre otras.

CRECIMIENTO DEL DESTINO CABO ROJO

La llegada simultánea de los dos barcos refuerza la incorporación de Cabo Rojo a los itinerarios de las principales navieras y abre nuevas oportunidades para sectores como el transporte turístico, las excursiones, la gastronomía, la artesanía y el comercio.

Desde su inauguración en enero de 2024, esta terminal ha avanzado en su integración a la industria internacional de cruceros, favoreciendo las perspectivas de inversión y generación de empleos en la región Enriquillo.

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