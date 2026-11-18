SANTO DOMINGO.– El Patronato Dominicano por la Danza anunció una nueva etapa institucional centrada en el fortalecimiento de las compañías profesionales, la formación de jóvenes talentos y el establecimiento de alianzas para promover el desarrollo de esta disciplina en República Dominicana.

La iniciativa fue presentada durante un encuentro celebrado en el Café Teatro Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito, con la participación de representantes del sector cultural, artistas y empresarios.

Kenneth Broder, presidente del Consejo Directivo, afirmó que esta renovación busca consolidar el respaldo a la danza como expresión de identidad nacional y herramienta de desarrollo cultural.

APOYO A LAS COMPAÑÍAS

Fundada en 2009, la institución ampliará su apoyo al Ballet Nacional Dominicano, la Compañía de Danza Contemporánea y el Ballet Folklórico Nacional, así como a la Escuela Nacional de Danza.

Entre sus prioridades figuran la creación de becas, los programas de formación continua y las oportunidades para facilitar la incorporación de jóvenes intérpretes a las compañías profesionales, con el fin de que puedan desarrollar sus carreras artísticas en el país.

FORMACIÓN Y ALIANZAS

El Patronato también procurará obtener recursos mediante patrocinios, mecenazgo y cooperación nacional e internacional para respaldar las producciones, temporadas y necesidades de las agrupaciones.

Asimismo, promoverá iniciativas para acercar las artes escénicas a los jóvenes y las comunidades educativas, además de fortalecer la colaboración entre artistas, instituciones públicas y empresas.

NUEVA DIRECTIVA

La entidad estará encabezada por Kenneth Broder, como presidente; Monika Despradel, vicepresidenta; David Puig, tesorero, y Margarita Miranda, secretaria. El Consejo Directivo contará, además, con vocales y una comisión de asesores.

Broder llamó al sector empresarial y a las instituciones a respaldar el desarrollo de esta manifestación artística mediante alianzas que garanticen la sostenibilidad de las agrupaciones y la proyección de sus talentos.

agl