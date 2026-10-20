Partidos Liga dominicana de béisbol reanudan tras descanso

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Santo Domingo, 20 oct.- La Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM) reanudará hoy su calendario con tres partidos, después de la jornada de descanso en el campeonato correspondiente a la temporada 2026-2027.

Los Tigres del Licey visitarán a los Gigantes del Cibao a las 19:00, hora local, en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís; mientras las Estrellas Orientales enfrentarán a los Leones del Escogido a las 19:15 en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

La cartelera concluirá con el encuentro entre las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este, previsto para las 19:30, hora local, en el estadio Francisco A. Micheli, de La Romana.

Los partidos enfrentarán a equipos que llegan con distintos resultados tras las primeras jornadas.

Licey, Gigantes, Estrellas y Toros comparten un balance de dos victorias y una derrota, mientras las Águilas tienen un triunfo y dos reveses, y el Escogido acumula tres reveses.

En la jornada dominical, el Licey derrotó 5-4 al Escogido en 10 entradas, las Águilas vencieron 4-1 a los Gigantes y los Toros superaron 6-4 a las Estrellas.

La serie regular de LIDOM reúne a seis equipos y se extenderá hasta diciembre, antes de las siguientes fases del campeonato.

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