Partido de Bolsonaro reconoce victoria Lula; anuncia oposición

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São Paulo (EFE).- El Partido Liberal (PL), organización política por la que se postuló el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, reconoció este lunes los resultados de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo la reelección.

En una carta difundida en sus redes sociales, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, afirmó que la organización «reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral», aunque evitó mencionar directamente al gobernante reelegido.

Lula se impuso en la segunda vuelta celebrada el domingo con el 52 % de los votos, frente al 48 % obtenido por Flávio Bolsonaro, una diferencia superior a cuatro millones de sufragios.

El resultado representó una remontada del líder progresista respecto a la primera vuelta del 4 de octubre, cuando el hijo del expresidente Jair Bolsonaro había conseguido una ventaja de dos puntos porcentuales.

Sin embargo, tras conocerse los resultados, Flávio Bolsonaro se negó a reconocer la derrota y anunció que solicitaría la anulación de los comicios, alegando irregularidades relacionadas con la decisión de última hora de la Corte Suprema de extender la jornada de votación a petición del oficialismo.

PL ANUNCIA OPOSICIÓN A LULA

Pese a reconocer los resultados oficiales, el Partido Liberal cuestionó las condiciones en las que se desarrolló la contienda electoral. En su comunicado, sostuvo que el aumento del gasto público y de los beneficios sociales impulsados por el Gobierno de Lula antes de las votaciones afectó la equidad del proceso y adelantó que exigirá explicaciones por las vías institucionales.

«Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales», señaló la organización, al tiempo que afirmó que el resultado de la segunda vuelta estuvo condicionado por medidas «fuertemente electoralistas, con impacto económico y social».

La formación conservadora también destacó su crecimiento político y legislativo, al asegurar una representación de 121 diputados federales, 29 senadores y seis gobernadores.

an/am