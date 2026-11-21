SANTO DOMINGO.- Participación Ciudadana propuso establecer una distribución paritaria de 50 % de mujeres y 50 % de hombres en las candidaturas a diputaciones, regidurías y vocalías, como parte de una serie de reformas a las leyes electorales para fortalecer la representación femenina y la transparencia política.

Las recomendaciones están contenidas en un estudio sobre modificaciones a las leyes de Régimen Electoral (20-23) y de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos (33-18), presentado durante un encuentro de socialización sobre la reforma del sistema electoral dominicano.

El documento también plantea aplicar la alternancia de hombres y mujeres desde la primera hasta la última posición de las boletas, para evitar que las candidatas sean relegadas a los puestos finales.

La organización señaló que, a agosto de 2026, las mujeres ocupaban menos de un tercio de los puestos en las máximas direcciones de los tres principales partidos políticos.

En materia de financiamiento, propuso destinar el 30 % de los recursos partidarios para educación y capacitación política a las mujeres, otro 30 % a jóvenes de hasta 30 años y el 40 % restante a la militancia en general.

También recomendó garantizar que las candidatas reciban una proporción de los fondos públicos para campañas acorde con su representación en las postulaciones de cada nivel electoral.

Sobre la transparencia, planteó establecer plazos para presentar presupuestos e informes financieros, verificar los datos declarados y publicar auditorías y sanciones en formatos accesibles.

Las propuestas forman parte del proyecto Laboratorio de Paridad (Parity Lab), desarrollado junto al Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf), con apoyo de la Unión Europea.

La iniciativa busca identificar barreras a la participación política de las mujeres y promover cambios que garanticen sus derechos electorales.

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