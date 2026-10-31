PARIS: Concluye Semana Dominicana en Francia 2026

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PARÍS, Francia.- Con una agenda marcada por los negocios, la cultura, la educación y el diálogo institucional, la Semana Dominicana en Francia 2026 (SD26) concluyó tras siete días de actividades que permitieron reforzar los vínculos entre la República Dominicana y Francia y ampliar los espacios de cooperación entre ambos países.

Foros económicos, encuentros empresariales, intercambios parlamentarios, actividades culturales y reuniones académicas formaron parte de una programación que convirtió a París en punto de encuentro para representantes del sector público, la iniciativa privada y organizaciones de la diáspora dominicana.

La Embajada de la República Dominicana en Francia, encabezada por el embajador David Puig, desempeñó un papel relevante como facilitadora de espacios de interlocución entre instituciones, empresas y organismos de ambos países, dentro de una agenda que involucró la colaboración de múltiples entidades dominicanas y francesas.

La apertura oficial reunió al ministro de Cultura de la República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo, a la ministra delegada de Asuntos Exteriores de la República Francesa, Éléonore Caroit, al embajador David Puig y a representantes de instituciones públicas y privadas de ambos países, reflejando el respaldo político e institucional a esta edición de la Semana Dominicana en Francia.

FOROS ECONÓMICOS

Uno de los momentos centrales de la semana tuvo lugar en Business France con la celebración del foro «República Dominicana: plataforma estratégica en el Caribe», donde se presentaron las fortalezas del país en materia de inversión, zonas francas, logística, manufactura y nearshoring.

La programación económica se completó con los encuentros «Luz Verde: energías renovables e inversión» y «República Dominicana Digital», celebrados con la participación de representantes gubernamentales, empresarios y especialistas interesados en sectores como la transición energética, la innovación tecnológica, los servicios digitales y la ciberseguridad.

La delegación dominicana estuvo integrada por el viceministro Daniel Peña, en representación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, así como por representantes de la Dirección General de Aduanas, organismos vinculados a Energía y Minas, Alianzas Público-Privadas y otras instituciones relacionadas con el desarrollo económico y la competitividad.

También participaron representantes del sector privado, entre ellos el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, además de ejecutivos de instituciones financieras y empresas vinculadas a los sectores energético, comercial y de infraestructura.

La realización de la Semana Dominicana en Francia 2026 fue posible gracias a la participación conjunta de instituciones como ProDominicana, la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana (CCIFD), la Delegación Permanente de la República Dominicana ante la UNESCO y la Asociación Dominicana de Egresados de Francia (ADDEF), junto a entidades públicas y privadas de ambos países.

jt-am