PARAGUAY: Ven expresidente enfrentaría 15 años de cárcel

ASUNCIÓN.– El expresidente de Paraguay Santiago Peña podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión por su presunta vinculación con las irregularidades financieras relacionadas con Ueno Bank, entidad intervenida por las autoridades tras una crisis que involucró millonarios recursos de instituciones públicas.

La fiscal Verónica Valdez informó este miércoles que la expectativa de pena responde a la presunta comisión de varios hechos punibles atribuidos al exmandatario.

«La pena que podría ser aplicada, conforme a las calificaciones que ahora están previstas, es de hasta 15 años de pena privativa de libertad por un concurso, ya que es más de un hecho punible», explicó la representante del Ministerio Público durante una conferencia de prensa.

LOS DELITOS QUE LE ATRIBUYE LA FISCALÍA

El Ministerio Público imputó a Peña por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor.

Según la investigación, el exgobernante habría intervenido en operaciones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes cantidades de dinero procedentes de instituciones públicas y previsionales en Ueno Bank.

La Fiscalía también señala que Peña mantenía vínculos económicos y corporativos con Ueno Holding, conglomerado empresarial al que pertenecía la entidad financiera. El exmandatario habría tenido una participación accionaria del 1,58 % en ese grupo, que vendió en marzo de 2025.

OTROS 27 INVESTIGADOS

En el expediente también figuran otras 27 personas vinculadas a Ueno Bank y sus empresas relacionadas, incluidos ocho antiguos directivos.

El fiscal Francisco Cabrera indicó que estos últimos enfrentan una expectativa de condena de hasta 12 años de prisión.

Peña fue destituido por el Senado paraguayo el pasado viernes, tras ser declarado culpable de mal desempeño de funciones en medio del escándalo financiero. Posteriormente, un juez ordenó su prisión preventiva en una unidad militar de Asunción mientras avanza el proceso judicial.

La investigación busca determinar las responsabilidades por las operaciones financieras y el manejo de fondos públicos vinculados a la entidad bancaria.

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