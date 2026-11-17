ASUNCION.- El expresidente de Paraguay Santiago Peña ingresó este lunes esposado, con chaleco antibalas y en medio de un estricto operativo de seguridad en la cárcel militar de Viñas Cué, para continuar en prisión preventiva tras la intervención por problemas de solvencia financiera de Ueno bank, entidad a la que ha sido vinculado.

Imágenes de la televisión local mostraron a Peña entrando en la instalación castrense poco después de las 15.00 horas locales (18.00 GMT). Estaba vestido con una camisa blanca y un pantalón azul, un atuendo que solía llevar en sus jornadas de trabajo cuando ejercía la Presidencia.

Peña fue trasladado a esta prisión desde el Regimiento Escolta Presidencial, la unidad militar a la que fue llevado el pasado 6 de noviembre, horas después de su destitución, por instrucción del juez de garantías Osmar Legal, y tras las denuncias de presuntos privilegios concedidos al exmandatario durante su reclusión.

¿POR QUÉ TRASLADAN AL EXPRESIDENTE?

La decisión se produjo después de que el presidente, Pedro Alliana, destituyera al comandante del Regimiento Escolta Presidencial, el coronel José Daiub.

Legal, en una comunicación dirigida a la Suprema Corte de Justicia Militar, ordenó «el inmediato traslado» de Peña a Viñas Cué, donde «deberá permanecer en libre comunicación y a disposición» del juzgado.

En el documento, el juez instó a las autoridades de la prisión a establecer «todas las medidas de seguridad necesarias» para garantizar «la vida y la integridad física» del expresidente y alojarlo separado de los demás reclusos, especialmente «de los coprocesados» en la causa por la intervención de Ueno bank.

En un mensaje al país, Alliana dijo haber ordenado al ministro de Defensa, Óscar González, la remoción de Daiub, quien asumió el cargo el pasado 20 de octubre.

Al respecto, González aseguró a la radio ABC Cardinal que consultó con Daiub sobre la instalación en el lugar de máquinas y equipos de gimnasia, hecho denunciado por ese medio, y que el jefe militar confirmó la existencia de los aparatos.

PROTAGONISTA DEL ESCÁNDALO DE UENO BANK

Peña está detenido desde el pasado 6 de noviembre, horas después de que el Senado lo declarara culpable de «mal desempeño de funciones» en un juicio político y lo desalojara del poder.

El exmandatario quedó envuelto en el escándalo por la liquidación del Ueno bank, una entidad que reportaba tener más de 2,94 millones de clientes y controlaba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cuatro cajas de jubilados del país, así como de varias instituciones públicas.

Ueno bank entró desde el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de resolución ordenado por el Banco Central, cuyo titular Carlos Carvallo y tres exdirectivos también están detenidos e investigados por el caso.

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