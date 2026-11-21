Cuando se debatía en el PRM quién, de Carolina Mejía y David Collado, debía acompañar en la boleta electoral al entonces candidato Luis Abinader, éste sacó de la manga la figura desconocida en política de la hoy dos veces vice-presidente de la República Raquel Peña. Se atribuye al influye empresario Manuel Estrella, de conocidas buenas relaciones con todos los presidentes o los ex, el haber hecho la recomendación y ayudado a resolver el tranque o dilema del momento.

Con la escogencia, Luis dio en el clavo, porque la dama, proveniente de la Madre y Maestra y con aval del empresariado de Santiago, ha cumplido a cabalidad con su papel de segunda a bordo, apagando el fuego en las instituciones y coyunturas en las que le han encomendado la tarea, sin hacer ruido, sin buscar protagonismo ni hacer sombra al primer mandatario. Sin dudas, una gran Vice. Por el desempeño eficiente y manejo sereno desde el poder, en un momento se llegó a pensar, y ha comentar, que la Vice Raquel sería la favorita de Abinader para el 2028, ante el impedimento constitucional de él ir por un tercer período.

Uno de los que vio temprano potencial y posibilidad en la dama de Santiago fue el poeta Cándido Gerón, al escribir en el LISTÍN que la misma se perfilaba “merecedora de alcanzar el poder político en un futuro, una vez Abinader dé paso a otros competidores”. Quizá por una prudencia y disciplina que no tuvieron otros ante al llamado del presidente de no usar recursos públicos y dejar el cargo el que fuera a aspirar, lo de la señora Raquel no pasó del amago, y de la designación de un coordinador del proyecto, que, por demás, era y sigue siendo funcionario público.

Y aunque recién se publicó que la Vice Raquel va y que el proyecto sigue en pie, lo cierto es que la oportunidad inicial que se proyectaba ya se le pasó. En fin, sin estructura partidaria, sin definición ni un trabajo político temprano y sostenido, ya se le hizo tarde. Lo que ha pasado con otros aspirantes, no por falta de estructura y de algún trabajo partidario (aunque sea “por lo bajo”), sino porque no han dejado el cargo en el gobierno. Con excepción de David y Carolina, ambos funcionarios sui géneris, y en quienes están centradas al día de hoy las posibilidades en términos de aspiraciones presidenciales.

Por lo demás, a Abinader y su apuesta “a la transparencia” lo que le queda es centrarse en trabajar su impronta y cuidar su retiro, haciendo de árbitro del proceso interno, para que el PRM, que, por desgaste y disgustos a la vista, no las tiene todas consigo, haga el mejor papel en las urnas en el 2028. encar-medios@hotmail.com

jpm