El próximo domingo 22 de noviembre, la Iglesia celebrará con gran gozo la Solemnidad de Cristo Rey. Es un momento especial que marca el cierre del año litúrgico, en el que hemos tenido la oportunidad de meditar profundamente sobre el misterio de Su vida, Su mensaje y el anuncio del Reino de Dios.

Esta fiesta fue instituida por el papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925, con el noble propósito de recordar la soberanía universal de Jesucristo. Él es el Rey del universo, porque es Dios mismo. A Él le debemos todo honor y gloria; en Él vivimos, nos movemos y existimos. Todo fue creado para Él, y todo encuentra su sentido pleno en Su amor.

En la Sagrada Escritura recordamos aquel conmovedor pasaje en el que Pilatos le preguntó a Jesús: «¿Eres tú el Rey de los judíos?». A lo que Jesús respondió: «Mi Reino no es de este mundo». Su Reino no se asemeja a los reinos humanos: es eterno e infinito, sin límites de tiempo ni de espacio. Es un Reino que jamás será destruido, porque Jesús no es un rey de este mundo de tinieblas y pecado; Él es el Rey del Reino de Dios, un Reino lleno de luz, esperanza y amor. Un Reino al que nos invita a entrar, tomándonos de Su mano si estamos dispuestos a dejarnos guiar por Él.

Aunque no siempre podamos ver Su Reino en nuestra vida cotidiana, llegará el día en que todo será revelado. Debemos colaborar con Su Espíritu y con nuestra voluntad para ser partícipes de ese Reino glorioso. Cuando llegue el momento y nos llame, podemos soñar con verlo coronado de gloria y esplendor, como el Rey que siempre ha sido.

La pregunta fundamental: ¿Es Cristo el Rey de nuestras vidas?

Es tiempo de reconocer lo que realmente tiene valor. Todo lo que este mundo ofrece no es nada en comparación con la grandeza del Reino de Cristo. Hoy tenemos la maravillosa oportunidad de vivir plenamente en Su Reino, si tan solo le permitimos reinar en nuestros corazones.

¡Que viva Cristo Rey! Que Su amor y Su luz transformen nuestras vidas y que, al reconocerlo como nuestro Rey, seamos testigos valientes de Su Reino en este mundo.

La Iglesia nos convoca a celebrarlo dando un paso por la familia. A continuación, presentamos unas palabras sobre esta gran actividad: su misión e historia, centrada en promover la defensa de la vida y de la familia.

Desde 2012, la Comisión Nacional de Familia (CNF) del Episcopado Dominicano lidera la caminata «Un Paso por mi Familia», una experiencia multitudinaria que busca «resaltar los valores en la familia y luchar por la estabilidad familiar en la República Dominicana» mediante actividades organizadas en noviembre, designado como el Mes de la Familia por decreto nacional desde 1971.

La iniciativa ha logrado reunir a más de 80 mil personas, entre laicos y religiosos de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Al ser la marcha anual más multitudinaria, cada diócesis se encarga de organizarla en su propio territorio eclesiástico.

Los valores que busca realzar «Un Paso por mi Familia» son: la fidelidad, la honestidad, la responsabilidad, la confianza, la vida, el amor, la generosidad, la tolerancia, la fe, la fraternidad, la paz, la verdad, la esperanza, la justicia, la solidaridad, el respeto, la comunicación y el perdón, entre otros.

Tristemente, en la actualidad antivalores como la ideología de género, el aborto, la antinatalidad y la unión entre personas del mismo sexo buscan introducirse poco a poco como algo «normal» y destruir la concepción original de la familia creada por Dios. Por ello, todo esfuerzo por salvaguardar a la familia —célula vital de la sociedad— es muy importante.

Recordemos que la familia es la célula primera y vital de la sociedad. Ella debe ser la Iglesia doméstica que acoja, viva, celebre y anuncie la Palabra de Dios.

El cristiano ha de defender el amor indisoluble del matrimonio, la vida aún no nacida y la estabilidad de la familia, que favorece la educación de los hijos al amparo de sus padres.

Permanecer fieles a la disposición divina y al ejemplo excelso de la Sagrada Familia debe seguir siendo modelo para el mundo.

La educación de los hijos es responsabilidad principal de los padres, y esto lo hemos de recalcar mucho en estos tiempos en que se busca delegar en el Estado de muchos países esta vital misión.

El futuro del mundo se fragua en la familia. En este tiempo de prueba en el que se la ataca de forma frontal, tratando de imponer la ideología de género —totalmente opuesta a la disposición divina—, reiteramos que todo lo que afecta a la familia es importante, porque es el futuro de la humanidad y, por ende, también el futuro de la Iglesia.

La Arquidiócesis de Santo Domingo se une a las demás diócesis del país para realizar su tradicional caminata «Un Paso por mi Familia».

Esta importante actividad familiar se realizará este domingo 22 de noviembre.

Detalles en la Arquidiócesis de Santo Domingo:

La cita será el domingo 22 de noviembre, a las 7:00 a.m., en la Avenida George Washington esquina Máximo Gómez. Desde allí caminaremos en familia hasta el Parque Eugenio María de Hostos, donde celebraremos la Eucaristía de la Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo.

*Lema de este año:* «Bautismo y comunidad, camino de santidad».

Todas las actividades se transmitirán por la página de Facebook y el canal de YouTube de «Un Paso por mi Familia», el Facebook y YouTube de la Vicaría Episcopal Familia y Vida, los multimedios Vida (TeleVida, Radio ABC y Vida FM) y en los movimientos y comunidades de pastoral.

jpm-am