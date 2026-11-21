La violencia vicaria constituye una de las expresiones más crueles de la violencia de género, porque utiliza a los hijos como instrumentos para provocar sufrimiento, intimidar y ejercer control sobre la madre.

Su gravedad radica en que no solamente destruye la tranquilidad emocional de la mujer, sino que compromete la salud mental, el desarrollo psicológico y el futuro afectivo de niños, niñas y adolescentes.

Desde la perspectiva psicológica, los hijos no son simples espectadores de los conflictos entre sus progenitores. Cuando son manipulados, amenazados, utilizados para transmitir intimidaciones o sometidos a situaciones de maltrato para perjudicar a su madre, se convierten también en víctimas directas de la violencia.

Esta modalidad puede manifestarse mediante amenazas de quitarle los hijos a la madre, manipulación emocional para provocar su rechazo, descalificaciones constantes, utilización de los procesos de custodia como mecanismos de presión y amenazas de hacerles daño para castigarla.

Una de las primeras consecuencias psicológicas en los menores es la ansiedad y el miedo permanente. Pueden desarrollar temor a quedarse solos, angustia cuando se separan de su madre, pesadillas, irritabilidad, llanto frecuente e hipervigilancia ante cualquier discusión. El entorno familiar, que debería representar protección y seguridad, comienza a ser percibido como un espacio de amenaza.

También pueden aparecer síntomas depresivos, manifestados mediante tristeza persistente, aislamiento social, pérdida de interés por actividades que antes disfrutaban, baja autoestima, sentimientos de culpa y desmotivación escolar. En adolescentes, los casos más graves pueden acompañarse de autolesiones, consumo de sustancias e ideas suicidas, que requieren atención profesional inmediata.

Otra consecuencia particularmente delicada es el conflicto de lealtades. El niño puede sentirse obligado a escoger entre sus padres, experimentar culpa por querer a ambos y recibir mensajes destinados a desacreditar a su madre. Cuando se le transmite que quererla significa traicionar al padre, se produce una profunda confusión emocional que puede deteriorar los vínculos afectivos y su sentido de seguridad familiar.

La violencia reiterada también puede provocar síntomas relacionados con el estrés postraumático, como pesadillas, recuerdos intrusivos, evitación de situaciones asociadas con la violencia, sobresaltos, dificultades de concentración y sensación permanente de inseguridad.

Sus consecuencias pueden extenderse al desarrollo cognitivo. La exposición prolongada al miedo y al estrés puede afectar la atención, la memoria, el aprendizaje, la regulación emocional y el control de impulsos. Esto puede reflejarse en bajo rendimiento académico, problemas de conducta y dificultades para relacionarse con otros niños.

Asimismo, algunos menores pueden interiorizar patrones de control, intimidación y manipulación, reproduciéndolos posteriormente en sus relaciones afectivas. Sin embargo, estas consecuencias no son inevitables. La protección temprana y la atención psicológica especializada pueden modificar favorablemente su evolución.

Una revisión sistemática publicada en 2023, titulada Psychological Complications of the Children Exposed to Domestic Violence, identificó consecuencias emocionales, conductuales, sociales y educativas en menores expuestos a la violencia familiar. Estos hallazgos ayudan a comprender los riesgos psicológicos asociados a la violencia vicaria, aunque la investigación específica sobre esta última todavía es limitada.

En República Dominicana debemos prestar mayor atención a esta problemática. Las escuelas, los servicios de salud mental, las instituciones de protección infantil y el sistema de justicia necesitan fortalecer los mecanismos de detección temprana y atención especializada.

Los hijos no son instrumentos de venganza, negociación ni castigo entre adultos. Utilizarlos para destruir emocionalmente a una madre también significa comprometer su infancia, su salud mental y sus posibilidades de construir relaciones saludables en el futuro.

Proteger a los niños frente a la violencia vicaria es defender su derecho a crecer sin miedo, sin manipulación y sin tener que escoger entre el amor de sus padres.

jpm-am