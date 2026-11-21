La visita fue encabezada por el comandante en jefe del CGRI, Ahmad Vahidi.

TEHERAN.- Los principales jefes militares de Irán visitaron este viernes 21 de noviembre una nueva ciudad subterránea de misiles, en una demostración de sus capacidades armamentísticas y un mensaje de desafío a Estados Unidos, Israel y sus aliados.

La visita fue encabezada por el comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Ahmad Vahidi, y el jefe de la Fuerza Aeroespacial, Majid Mousavi, quienes recorrieron las instalaciones destinadas al almacenamiento y despliegue de misiles.

ADVERTENCIA A SUS ADVERSARIOS

Durante el recorrido, Vahidi aseguró que Teherán continuará presenciando la «humillación y derrota del enemigo» y advirtió que los acontecimientos actuales representan «apenas el comienzo».

El jefe militar también afirmó que los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) estuvieron en contra de Irán, pero no consiguieron imponerse, atribuyendo ese resultado a la voluntad de Dios.

Sus declaraciones hacen referencia a los comentarios realizados en junio por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien reconoció que hasta 5,000 aviones habían despegado de bases europeas durante la guerra de Estados Unidos contra la República Islámica.

IRÁN REFUERZA SU CAPACIDAD MILITAR

Por su parte, Mousavi destacó el fortalecimiento de las capacidades militares iraníes y advirtió que las fuerzas del país no vacilarán a la hora de responder ante cualquier amenaza.

Durante la actividad también fue presentado un nuevo lanzador doble de misiles perteneciente a la Fuerza Aeroespacial del CGRI.

La exhibición de estas instalaciones y del nuevo sistema de lanzamiento constituye una demostración pública del desarrollo militar iraní, en momentos de persistentes tensiones con Washington y sus aliados en Oriente Medio.

an/am