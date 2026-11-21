El arresto de Rodríguez Severino, de 55 años, tuvo lugar en el barrio Normandía, de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca y principal ciudad del suroeste colombiano, como resultado de la cooperación entre las oficinas de Interpol en los dos países y de las autoridades migratorias colombianas, añadió la información.

Esta captura hace parte de la Operación Rompeolas, con la cual el Ministerio Público dominicano y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron esta semana a 21 presuntos miembros de una banda que recibía cargamentos de drogas procedentes del departamento colombiano de La Guajira para enviarlos luego a Estados Unidos y Europa, vía Puerto Rico, según el Ministerio Público.

«De acuerdo con la investigación, el capturado se encuentra vinculado a la estructura criminal dedicada al tráfico transnacional de drogas que ingresan desde Colombia al territorio dominicano, a través de la zona este de la República Dominicana, específicamente por el litoral costero de Bayahibe y Boca de Chavón, provincia La Altagracia, para ser distribuida en Estados Unidos y Europa», indicó la fuente.

Rodríguez Severino enfrenta cargos por asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas y lavado de activos, cometidos en perjuicio del Estado dominicano, según las autoridades.

La información añadió que, al momento de la detención, Rodríguez Severino se encontraba en compañía de otro ciudadano dominicano, Víctor Rosendo Alcántara Morillo, quien portaba un documento estadounidense.

La Operación Rompeolas movilizó a más de 80 fiscales y unos 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional de la República Dominicana, con apoyo de la cooperación jurídica de Estados Unidos.

Entre los detenidos en esa operación figuran Fausto Candelario Ortiz, conocido como Pacha o el Brother, señalado como jefe de la banda, y Yovani Candelario Ortiz, alias Pachasito, Caco, Franklin o El hombre, a quien los investigadores atribuyen la coordinación operativa de la banda.

Además, las autoridades les decomisaron vehículos, armas de fuego y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares y euros, al tiempo que iniciaron los procedimientos para confiscar casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales presuntamente vinculados a la red y valorados en 3,112 millones de pesos dominicanos. EFE

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