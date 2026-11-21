Hay un dominicano en Nueva York que lleva veinte años soñando con volver. Tiene su casita en Santiago casi terminada, un terrenito en Baní, un negocio en mente. Cada diciembre baja con maletas llenas de regalos, con dólares ahorrados con sacrificio, con el corazón lleno de nostalgia. Abraza a su mamá, come sancocho, va a la playa, baila, llora en el aeropuerto cuando le toca regresar.

Y cada año, cuando vuelve a El Bronx, a Lawrence, a Madrid, a Puerto Rico, se hace la misma pregunta en silencio: ¿por qué no me quedo?

No es que no quiera. Es que no puede. O mejor dicho, es que el país no lo deja.

La diáspora dominicana es la más fiel, la más generosa y la más maltratada de todas. Envía más de 10 mil millones de dólares al año en remesas. Sostiene a miles de familias, paga medicinas, paga universidades, construye casas, mantiene viva la economía de pueblos enteros. Sin la diáspora, República Dominicana se cae.

Y sin embargo, cuando ese dominicano que lo dio todo desde lejos quiere volver, se encuentra con un país que lo recibe con los brazos cerrados, con la burocracia, con la inseguridad, con la desconfianza y con el abuso.

Este artículo no es sobre los que se fueron. Es sobre por qué no pueden volver.

LA INSEGURIDAD

El dominicano de la diáspora no le tiene miedo al trabajo. Le tiene miedo a que lo maten por un celular.

El que vive fuera aprendió a vivir con reglas. Aprendió que puede caminar a las 11 de la noche, que puede dejar su carro parqueado, que puede salir con su cadena, con su reloj, con su teléfono, sin que eso sea una sentencia de muerte. Aprendió a vivir sin miedo.

Cuando vuelve a República Dominicana, ese miedo regresa en el mismo aeropuerto. Le dicen: «no te pongas cadena», «no saques el celular», «no andes de noche», «no te pares en ese semáforo», «no pases por ahí». Le dicen que se cuide, como si fuera un turista en su propio país.

Y es que para el dominicano ausente, la inseguridad no es una estadística. Es una experiencia personal. A todos nos han atracado a un primo, a un hermano, a un amigo que vino de fuera. A todos nos han contado la historia del que vino de Nueva York y lo mataron en un colmado por quitarle 2 mil pesos. A todos nos han contado la del que vino a construir su casa y lo secuestraron.

¿Cómo le pedimos a un padre que traiga a sus hijos, criados en un país donde pueden jugar en el parque, a un país donde no puede dejarlos salir a la esquina? ¿Cómo le pedimos a una madre que cambie la seguridad de sus hijos por la nostalgia?

No es falta de amor. Es instinto de protección. Ningún padre sensato pone a sus hijos en riesgo por patriotismo.

Y mientras el Estado no garantice lo más básico, que es la vida, la diáspora seguirá viniendo de visita, pero no.

EL PAÍS DE LOS PAPELES ETERNOS

Si la inseguridad asusta, la burocracia desespera.

El dominicano de fuera viene acostumbrado a que un trámite se hace por internet, en 15 minutos, sin tener que conocer a nadie. Viene acostumbrado a que si paga un impuesto, recibe un servicio. Viene acostumbrado a que la ley es igual para todos.

Llega a República Dominicana a sacar una cédula, un título de propiedad, un permiso de construcción, a poner un negocio, y se encuentra con el infierno.

Le piden un papel para sacar otro papel. Le mandan de una ventanilla a otra. Le dicen «vuelva mañana». Le dicen «el sistema se cayó». Le dicen «falta una firma». Le dicen «eso es con fulano, y fulano no está». Y si no conoce a nadie, si no tiene una cuña, si no paga un «peaje», el trámite puede durar meses, años, toda una vida.

Pero lo peor es cuando intenta invertir.

El dominicano ausente trae sus ahorros de 20 años de trabajo duro en factorías, en restaurantes, en taxis, en limpieza, en construcción bajo nieve. Trae 50 mil, 100 mil dólares para poner un colmado, un salón, un rent a car, un negocio. Y se encuentra con un sistema que en vez de ayudarlo, lo exprime.

Le cobran impuestos por todo. Le piden permisos que no entiende. Le aparece un abogado que le dice que el terreno que compró tiene tres dueños. Le aparece un primo que le dice que la casa que mandó a construir la construyeron mal y se robaron los materiales. Le aparece un político que le pide «una ayuda» para agilizarle el permiso.

Al final, muchos terminan estafados por su propia familia, por su propio pueblo, por su propio país. Y se regresan con una frase que duele más que cualquier atraco: «a mí no me cogen más de pendejo».

Esa es la herida más profunda de la diáspora: no la estafa el extranjero, lo estafa su propia gente.

LA JUSTICIA QUE NO EXISTE

Y si lo estafan, ¿a dónde va a quejarse?

El dominicano de la diáspora sabe que en República Dominicana la justicia es para el que tiene dinero y contactos. Si le roban su terreno, si le falsifican un título, si le ocupan su casa, puede pasar 10 años en los tribunales sin resolver nada. Puede gastar más en abogados que lo que le costó la propiedad.

En Estados Unidos, si te roban, llamas a la policía y hay una respuesta. En República Dominicana, si te roban, llamas a la policía y te preguntan qué tú le vas a dar para la gasolina.

Esa falta de seguridad jurídica es el mayor freno para el retorno. Porque nadie invierte en un país donde no puede defender lo que es suyo. Nadie trae sus ahorros a un lugar donde un papel falso vale más que un título real. Nadie construye su futuro sobre arena.

La diáspora no pide privilegios. Pide lo mismo que tiene afuera: que si compro algo, sea mío. Que si me roban, haya justicia. Que si denuncio, me escuchen. Eso es lo mínimo. Y aquí, lamentablemente, eso es mucho pedir.

SALUD Y EDUCACIÓN

Hay un momento en la vida del emigrante en que la nostalgia se convierte en urgencia: cuando los padres envejecen, cuando los hijos crecen, cuando él mismo se enferma.

Y ahí se encuentra con otra pared.

El dominicano que vive en Nueva York, en España, sabe que si se enferma, va a un hospital y lo atienden. Sabe que si su hijo va a la escuela, aprende. Sabe que hay un sistema, imperfecto, pero que funciona.

Si vuelve a República Dominicana, ¿qué le espera? Un hospital público sin camas, sin medicinas, sin médicos, donde hay que comprar hasta el hilo para coser una herida. Una clínica privada que le cobra un ojo de la cara y que si no tiene seguro, no lo atiende. Un sistema de salud que es un negocio, no un derecho.

Y la educación de sus hijos: escuelas donde no hay maestros, donde no hay libros, donde el niño que viene de fuera, que habla inglés, que está acostumbrado a otro nivel, se atrasa en vez de avanzar. Escuelas privadas que cuestan más que una universidad en Estados Unidos.

¿Cómo le pedimos a un dominicano que cambie la salud y la educación de sus hijos por volver? Es un sacrificio que ningún padre debería tener que hacer.

Por eso muchos dominicanos de la diáspora hacen lo mismo: mandan dinero para que sus padres se operen aquí, pero ellos se quedan allá para operarse allá. Mandan dinero para que sus sobrinos estudien aquí, pero sus hijos estudian allá. Aman al país, pero no confían en sus servicios.

RECHAZO EN SU PROPIA TIERRA

Y hay un muro más sutil, más doloroso, más difícil de explicar: el rechazo.

El dominicano que vuelve es visto como «el de afuera». Como el «dominican york». Como el que «se cree americano». Como el que «viene a privar en rico». Como el que «no sabe nada de aquí».

Le cobran más caro en el colmado porque «ese viene de Nueva York». Le cobran más caro el taxi porque «ese tiene dólares». Le hablan con burla por su acento mezclado, por su forma de vestir, por su forma de pensar.

Se le olvida al país que ese «dominican york» trabajó 12 horas al día, 6 días a la semana, en trabajos que nadie quería, aguantando frío, discriminación, soledad, para mandar dinero a su familia. Se le olvida que ese dominicano mantuvo a flote al país cuando el país no podía mantenerse a sí mismo.

La diáspora no quiere que le den las gracias. Quiere que no la traten como extranjera en su propia casa.

Y ese rechazo se siente también en la política. La diáspora vota, pero no decide. Tiene diputados de ultramar, pero no tiene poder real. Se le invita a las actividades, se le pide dinero para las campañas, se le usa en las fotos, pero cuando hay que tomar decisiones sobre el país, no se le toma en cuenta. Es buena para mandar remesas, pero no para gobernar.

FALTA DE OPORTUNIDADES REALES

Muchos piensan que la diáspora no vuelve porque «allá se gana más». Y es verdad, pero no es toda la verdad.

El dominicano de fuera no vuelve no solo porque allá gane 3 mil dólares, sino porque aquí ganaría 20 mil pesos y le robarían la mitad en impuestos, en transporte, en inseguridad, en ineficiencia.

Aquí no hay empleos dignos para el que viene con experiencia. Un dominicano que fue gerente en Nueva York, que manejó una empresa en Madrid, que aprendió un oficio en Puerto Rico, llega aquí y le ofrecen un puesto de botella, un puesto por política, un puesto donde lo que importa no es lo que sabe, sino a quién conoce.

Aquí el mérito no vale. Vale la cuña. Vale el partido. Vale el apellido. Y el dominicano de la diáspora, que aprendió afuera que el mérito sí vale, no está dispuesto a volver a humillarse pidiendo favores.

Por eso muchos terminan poniendo un negocito, que quiebra a los seis meses porque no hay energía eléctrica confiable, porque no hay agua, porque la competencia desleal los mata, porque los impuestos los ahogan, porque los empleados les roban.

Y se regresan. Derrotados. Con menos dinero, con más tristeza, y con la certeza de que lo intentaron y el país les falló.

ENTONCES, ¿LA DIÁSPORA NO QUIERE VOLVER?

Todo lo contrario. La diáspora se muere por volver.

Pregúntale a cualquier dominicano en Washington Heights, en El Bronx, en Lawrence, en Madrid, en Barcelona, en Puerto Rico, si quiere volver. Te va a decir que sí, con los ojos aguados. Te va a enseñar fotos de su casa, de su campo, de su playa. Te va a decir que su sueño es morirse en su tierra.

El problema no es que la diáspora no quiera volver. El problema es que República Dominicana no ha creado las condiciones para que vuelva.

No hemos creado un país seguro. No hemos creado un país con justicia. No hemos creado un país con salud y educación dignas. No hemos creado un país donde invertir no sea una lotería. No hemos creado un país donde el que viene de fuera sea bienvenido y no estafado.

Y mientras eso no cambie, seguiremos viviendo esta tragedia: el país que expulsa a sus mejores hijos, que vive de lo que ellos mandan, y que luego les impide volver.

La diáspora no es un cajero automático. No es una fuente de dólares para sostener un sistema que no funciona. Es la parte más sacrificada, más trabajadora y más patriota de nuestro pueblo. Son dominicanos que se fueron porque no tenían opción, y que se quedaron afuera porque no les dimos opción de volver.

El día que un dominicano pueda volver a su país, caminar tranquilo por su barrio, poner un negocio sin que lo roben, ir a un hospital y que lo atiendan, meter a sus hijos en una escuela y que aprendan, comprar una casa y que sea suya de verdad, ese día la diáspora va a volver en masa. Y ese día, República Dominicana va a cambiar para siempre, porque van a volver los que saben trabajar, los que saben exigir, los que saben que otro país es posible porque lo vivieron.

Hasta entonces, seguiremos en el aeropuerto, abrazándonos, llorando, prometiéndonos que el año que viene sí nos quedamos.

Y el año que viene, volveremos a irnos.