SANTO DOMINGO.- El panel de expertos de Naciones Unidas sobre Haití ha documentado durante cuatro años corridos que armas y municiones son adquiridas o traficadas desde República Dominicana hasta llegar a manos de las bandas haitianas.

En el primero de los informes, fechado el 15 de septiembre del año 2023, el panel de expertos señaló que, en la mayoría de los casos observados, habían comprobado que el tráfico ilícito se realizaba a través de Belladere, una comunidad haitiana próxima a Elías Piña, en República Dominicana.

Según publicó el Listín Diario, que cita los informes del panel, varias bandas, en particular 400 Mawozo, cuyo territorio es el más cercano a la frontera, están usando a traficantes dominicanos para adquirir armas de fuego y municiones. En la mayoría de los casos observados por el Panel, el tráfico ilícito se realiza en el paso fronterizo de Belladere, donde la mayoría del comercio oficial de bienes entra en Haití desde la República Dominicana.

MATERIAL ADQUIRIDO EN ESTADOS UNIDOS

En algunos casos había envuelto material adquirido originalmente en los Estados Unidos y traficado hacia el mercado ilícito de la República Dominicana.

“Pese a ser menos lucrativo que las importaciones directas procedentes de los Estados Unidos, adquirir material del mercado ilícito dominicano sigue siendo una opción atractiva. Un rifle semiautomático de 5,56 mm que cuesta entre 500 y 700 dólares en los Estados Unidos puede venderse por unos 2,500 dólares en la República Dominicana o entre dos y tres veces esa cantidad en Haití”, señala el documento.

INFORME DEL AÑO 2024

El informe del año 2024, reportado el 30 de septiembre, señalaba que tanto las bandas como los civiles y agentes de brigada de vigilancia de áreas protegidas seguían adquiriendo ilícitamente armas de fuego y municiones procedentes de la República Dominicana, “a pesar de los esfuerzos de las autoridades dominicanas por frenar el tráfico de armas hacia su país”.

El informe cita que entre noviembre de 2023 y junio de 2024 se incautaron 94 armas de fuego y 571,798 cartuchos en puertos de entrada dominicanos, de los cuales el 97.8% provenían de los Estados Unidos y el 2.2%, de Europa y el Caribe.

“Aunque varios casos anteriores indican que una parte limitada del material se transborda directamente a través de la República Dominicana para usuarios finales ubicados en Haití, la mayoría de los casos que ha investigado el Panel indican que las redes haitianas están adquiriendo material de las cantidades que ya circulan ilegalmente en la República Dominicana”, dice el documento.

INFORME DEL AÑO 2025

El informe del año 2025 indica que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades dominicanas por reforzar los controles y perseguir a los traficantes ilícitos, la elevada demanda de armas y municiones en Haití había alimentado las redes de tráfico en la República Dominicana… “donde los precios de la munición se han disparado en los últimos tres años cerca de la frontera con Haití”.

“La proximidad a la frontera de la banda 400 Mawozo le facilita recibir su suministro regular de municiones desde la República Dominicana. La banda ha iniciado recientemente ofensivas importantes en el departamento del Centro y ha adquirido sistemáticamente armas de fuego y munición de la República Dominicana, y su líder, Lanmo San Jou, desempeña un papel central como revendedor clave de armas y munición a otras bandas”, contiene el referido reporte del panel de expertos.

Ese documento también señala que habían constatado dos tendencias notables en el tráfico procedente de la República Dominicana. La primera de estas era la relación con los actores no estatales haitianos que adquirían material en el mercado ilícito dominicano, habitualmente facilitado por nacionales dominicanos.

“Esto incluye principalmente material que originalmente fue transferido ilícitamente desde los Estados Unidos, así como material que ha sido desviado de los arsenales nacionales dominicanos”, dice.

La segunda tendencia identificada por los expertos era la utilización por traficantes del territorio de la República Dominicana para el tránsito de material directamente de los Estados Unidos a Haití.

INFORME DEL AÑO 2026

El informe del año 2026 contiene la revelación de que municiones de las reservas nacionales dominicanas, pertenecientes al Ejército y a la Policía Nacional, fueron adquiridas por bandas haitianas, entre ellas los 400 Mawozo.

El panel de expertos sobre Haití fue establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU con la resolución 2653 del año 2022. Rinde un informe anual que normalmente es público en el mes de septiembre de cada año.

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