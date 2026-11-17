GINEBRA.- Al menos 4,595 personas han muerto y 2,050 resultado heridas en los nueve primeros meses de 2026, en un contexto en el que ante el despliegue de fuerzas de seguridad internacionales, las bandas violentas han adaptado sus tácticas, denunció este martes la Oficina de la ONU para Derechos Humanos.

Entre estas nuevas tácticas figuran «ataques de represalia contra sospechosos de colaborar con las fuerzas de seguridad, secuestros selectivos y organizados, el aumento del reclutamiento forzoso de niños y jóvenes y restricciones cada vez mayores a la libertad de circulación», señaló la portavoz de la oficina Marta Hurtado.

En los primeros nueve meses del año, la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk también registró 1,497 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas.

La portavoz agregó en rueda de prensa que las bandas también están intentando influir en las elecciones previstas para 2027 y citó el caso de Cité Soleil, población de las afueras de la capital Puerto Príncipe, donde el líder de una de las bandas ha tratado de imponer una lista de candidatos para hacerse con el poder local.

Dos vecinos de la localidad fueron asesinados a tiros después de denunciar esta maniobra, relató Hurtado.

OPERACIONES DE SEGURIDAD Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

La oficina de Naciones Unidas también documentó 514 muertos y 235 heridos durante operaciones llevadas a cabo por cuerpos nacionales de seguridad entre julio y septiembre, además de 44 víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de policía.

El alto comisionado Türk pidió a las fuerzas de seguridad nacionales e internacionales que operan en Haití, tanto dentro como fuera de la Fuerza de Supresión de Pandillas autorizada por la ONU, que respeten el derecho internacional y prioricen la protección de la población.

También instó a las autoridades haitianas a reforzar la supervisión de las fuerzas de seguridad, investigando presuntas violaciones como las ejecuciones extrajudiciales.

La Fuerza de Supresión de Pandillas está compuesta por efectivos de varios países, entre ellos Chad, Sri Lanka, Guatemala y El Salvador, país este último que ha enviado un contingente adicional.

«Desde el despliegue de distintos grupos de militares, las bandas han redoblado sus esfuerzos. Se han fortalecido, cuentan con más integrantes y están llevando a cabo ataques de represalia contra la población, por lo que la situación de seguridad ha empeorado», resumió la portavoz.

También denunció que prácticamente la mitad de los integrantes de las bandas son menores de edad reclutados que «en muchos casos, no tienen otra forma de sobrevivir».

jt-am