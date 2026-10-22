Pandillas cobran alquiler a haitianos por propios hogares

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Puerto Príncipe, 22 oct.- Las pandillas armadas que imponen hoy la violencia en Haití practican también la extorsión mediante el cobro de dinero a los ciudadanos para que estos puedan habitar sus propios hogares, comentó un medio local.

Bandas que mantienen la inseguridad, como la del criminal Christ-Roi Chéry, ejercen esa forma de extorsión, además de realizar secuestros desde puntos fijos establecidos en carreteras y otras vías con rescates exorbitantes, añadió el periódico Le Nouvelliste.

La extorsión es más frecuente en regiones como la centro-occidental Carrefour, donde para los haitianos vivir -señala el diario- «conlleva una nueva imposición: pagar las cantidades exigidas por los bandidos para poder seguir habitando sus viviendas».

Propietarios e inquilinos deben someterse a esta exigencia ilegal si desean permanecer en su lugar de habitad, práctica que se asemeja a la llamada «Contribución inmobiliaria sobre propiedades edificadas», contemplada en la legislación haitiana, explica el periódico.

Los criminales, incluso extorsionan en algunos casos a los residentes bajo el pretexto de supuestos derechos de propiedad, según rumores circulados entre la población.

Un joven universitario residente en Carrefour reveló a Le Nouvelliste, bajo condición de anonimato, que esta nueva norma de chantaje para lucrar fue comunicada a su familia a mediados de julio.

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