PANAMÁ: Presidente CONEP expone transformación RD

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PANAMÁ.- El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) de República Dominicana, Celso Juan Marranzini, presentó las lecciones aprendidas durante décadas de transformación económica e institucional en el Encuentro Empresarial Modelo de Sostenibilidad Económica del País, organizado por el CONEP de Panamá.

En una conferencia magistral, Marranzini relató que la modernización dominicana comenzó a principios de los años noventa, luego de severos desequilibrios macroeconómicos, alta inflación y escasez de reservas internacionales.

Indicó que desde esa crisis el desarrollo se ha fundamentado en la estabilización y apertura, la diversificación económica con zonas francas que pasaron de lo textil a la exportación de dispositivos médicos y electrónicos, la integración mediante acuerdos comerciales y, de manera crucial, la institucionalidad y el diálogo.

ROL DEL SECTOR PRIVADO

Al referirse a la evolución del sector privado organizado, afirmó que «el liderazgo empresarial comienza defendiendo la empresa, pero no puede terminar ahí, porque no puede haber empresas exitosas durante mucho tiempo dentro de sociedades que fracasan».

Puntualizó que ese proceso ha llevado al CONEP dominicano, que agrupa a 78 organizaciones y representa indirectamente a unas 60,000 empresas, a comprender que el éxito corporativo está ligado a la seguridad jurídica, la educación y la cohesión social.

Asimismo, compartió las líneas estratégicas de Meta RD 2036, proyecto concebido entre el Gobierno y el sector privado que busca duplicar el tamaño real de la economía dominicana en los próximos diez años. Señaló que el enfoque ya no es solo crecer de forma acelerada, sino mejorar la calidad de ese crecimiento elevando la productividad, innovando y creando empleos formales que reduzcan la informalidad que afecta a más de la mitad del mercado laboral.

SIMILITUDES ENTRE PANAMÁ Y RD

Marranzini destacó las similitudes entre ambas naciones, definidas como países abiertos al mundo, relativamente pequeños y con ubicaciones geográficas estratégicas.

Enfatizó que mientras Panamá ha convertido su posición en una plataforma logística y financiera global, República Dominicana ha transformado su conectividad y apertura en un centro para el turismo, la manufactura, las zonas francas y los servicios.

Llamó a la integración regional frente a los retos geopolíticos y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, y propuso dejar de ver a Panamá y República Dominicana solo como dos mercados que intercambian productos para visualizarlos como plataformas productivas complementarias.

«¿Qué podemos producir, financiar, transportar y vender juntos al mundo?», planteó como enfoque colaborativo para transformar la confianza en inversión y garantizar prosperidad mutua.

Marranzini fue recibido por el presidente del CONEP-Panamá, Gabriel Diez Montilla; la directora ejecutiva, Analisa Montenegro, y miembros de la junta de directores.