Panamá declara el Estado de Emergencia tras fuerte sismo

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Ciudad de Panamá, 10 oct.- El Consejo de Gabinete aprobó hoy declarar el Estado de Emergencia en Panamá tras el azote de un fuerte sismo de 7,5 de magnitud, el pasado viernes.

Según informó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, la medida permitirá priorizar recursos y ofrecer una mayor atención a los damnificados.

La decisión además busca responder a las necesidades surgidas tras el terremoto y las más de 135 réplicas registradas hasta el momento.

Este sábado el Sistema Nacional de Protección Civil presentó un nuevo balance de daños por el movimiento telúrico.

Según el informe actualizado hasta las 10:00 hora local, se reportan afectaciones en viviendas, centros educativos, hospitales, edificios gubernamentales, carreteras, puentes y acueductos.

PRINCIPALES DAÑOS

Entre los principales daños se contabilizan más de 47 viviendas en la central provincia de Veraguas, 59 en Coclé, 140 en Los Santos, 126 en Herrera y 33 en la occidental Chiriquí, una de ellas con daños totales.

También se registran afectaciones en la caribeña Colón, Bocas del Toro y Darién, además de zonas incomunicadas por deslizamientos y daños en las vías.

El Ministerio de Educación reportó 419 centros educativos oficiales afectados y se habilitaron tiendas de campaña con camillas en seis hospitales.

En Los Santos, unas 300 personas evacuaron de Isla Caña hacia la comunidad de Caña por el aumento del nivel del mar y el oleaje.

En Penonomé se habilitó un albergue donde permanecen 13 personas, entre ellas cinco niños.

Las autoridades no reportan personas desaparecidas ni fallecidas y continúan las evaluaciones y labores de asistencia en las zonas afectadas, sobre todo en el centro del país.

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