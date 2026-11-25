SAMANÁ. – La apertura de la terminal de cruceros Puerto Duarte, en Samaná, fue valorada como un avance para el posicionamiento de República Dominicana como destino de cruceros en el Caribe.

Jan Luis destacó la expansión de esta industria y atribuyó los avances a las iniciativas impulsadas por el presidente Luis Abinader y la gestión del director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Alejandro Campos.

El entrevistado afirmó que el país registra un crecimiento significativo en la llegada de cruceristas y consideró que alcanzar los tres millones de visitantes, frente al millón registrado anteriormente, representa un salto importante para el sector.

«Lo que está pasando en este país con las terminales de cruceros y la llegada de embarcaciones es algo histórico», expresó.

También manifestó su satisfacción por la puesta en funcionamiento de la infraestructura portuaria de Samaná, al señalar que permitirá ampliar la capacidad de recepción de cruceros y fortalecer la actividad turística de la provincia.

«Me siento orgulloso de nuestro Gobierno y de que por fin Arroyo Barril pueda decir que llega un crucero a una de las mejores terminales de cruceros de República Dominicana», agregó.

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