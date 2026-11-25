Gracias a las activas gestiones que realizó el gobierno del PRM-Abinader ante las organizaciones Transparencia Internacional y Conferencia Internacional Anticorrupción y otros gobiernos amigos, en nuestro país se efectuará la “XXII Conferencia Internacional Anticorrupción 2026”, en Punta Cana, del 1 al 4 de diciembre próximo. En dicho evento participarán funcionarios y técnicos representando a 140 países, de acuerdo a informaciones oficiales.

Para promocionar dicho evento, el gobierno del PRM-Abinader está gastando, diariamente, una millonada en publicidad en los diferentes medios de comunicación (radio, TV, periódico y redes sociales) a los que, obviamente, se sumará la otra millonada que se gastará en la organización y montaje de la Conferencia.

A estos fines, el presidente Abinader realizó una rueda de prensa para dar la campana que sirvió de base para el derroche económico en publicidad de la susodicha transparencia gubernamental.

Dicha Conferencia Internacional se convierte, ipso-facto, en un elemento más de la cacareada lucha “anticorrupción, impunidad y transparencia” del gobierno que el pueblo ha calificado de “bultos, allantes y movimientos”: ¡puro BAM!

El adecuado calificativo de BAM a la muy costosa propaganda gubernamental se fundamenta en dos expresiones populares: “repite, repite que algo queda” y “miente, miente que algo queda”.

Sin embargo, ante los múltiples casos de sospechas de actos de corrupción en instituciones públicas (la mayoría fundamentada) no se ha visto una sola acción objetiva y real por parte del gobierno del PRM-Abinader que evidencie la supuesta “lucha anticorrupción, contra la impunidad y por la transparencia”; como consecuencia surgió el válido calificativo de ¡puro BAM!. Como simples ejemplos echemos un vistazo a estos casos:

La Contraloría General de la República (CGR), hace dos meses, publicó los “resultados de 28 auditorías” que realizó a diferentes instituciones gubernamentales, en este año 2026, que arrojaron resultados con múltiples y millonarios indicadores de “supuestos actos de corrupción”.

Ante tantas “indelicadezas” encontradas en la administración del presupuesto nacional, después de tres meses de esas publicaciones de la CGR, nos preguntamos:

a) ¿Qué hizo la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)?

b) ¿A cuáles de los funcionarios responsables de dichas instituciones llamaron “para entrevistas” en el Ministerio Público o la PEPCA?

c) ¿Al respecto, qué acciones implementó la Consultoría Jurídica de la Presidencia?

d) ¿Cuáles de esas instituciones y sus funcionarios han sido apresados o allanados?

Contra esos funcionarios y las supuestas acciones dolosas no se ha hecho ni se hará nada. Los “errores” identificados en esas auditorías, no importan los montos de los supuestos faltantes o fraudes. Tampoco importan las supuestas pruebas de la CGR; para la DIGEIG ¡son acciones subsanables! ¡Por esas instituciones no pasó nada, todo marcha bien, sin máculas y con total transparencia!

La directora general de la DIGEIG reveló, hace siete meses, que había sometido ante el Ministerio de la Administración Pública (MAP) un total de 276 casos de presunta corrupción, todos ocurridos durante la actual gestión. También informó que “había depositado otros 50 expedientes ante la Procuraduría General de la República.

Para honrar la lucha anticorrupción, contra la impunidad y la transparencia que, diariamente, predican el presidente Abinader y sus principales funcionarios, nos preguntamos:

¿Cuáles son las 326 instituciones gubernamentales y principales funcionarios en las que se han cometido los actos de presunta corrupción que denunció la directora de la DIGEIG?

Claro, a esas 354 acciones de supuesta corrupción (326 de la DIGEIG + 28 de la CGR) es válido mencionar los conocidos escándalos de SENASA, INSTRANT, INABIE, Ministerios de Agricultura, de Educación, de EDESTE, etc., en los que todavía impera la opacidad gubernamental.

Los datos e informaciones contenidos en esta reflexión, validan el apropiado bautizo popular como “bultos, allantes y movimientos” a la costosísima propaganda que realiza el gobierno del PRM-Abinader en su “lucha anticorrupción, contra la impunidad y por la transparencia como: ¡Puro BAM!

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