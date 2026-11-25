SANTO DOMINGO. – El juez presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, recibió el título de Doctorado Honoris Causa por su trayectoria académica y jurisdiccional, así como sus aportes a la justicia electoral y al fortalecimiento de la democracia.

La distinción fue entregada por la Fundación Civoria Dominicana, Estudios Constitucionales y Geopolíticos, junto a Euroamericana-Fundación Internacional, el Instituto Superior de Negocios y Desarrollo Empresarial (ISNDE) y la Universidad Nacional Tecnológica (UNNATEC).

El reconocimiento también fue otorgado a Justiniano Montero Montero, presidente del Consejo del Poder Judicial, por sus contribuciones a la administración de justicia y al fortalecimiento institucional.

Entre los investidos figuran Salvador Ramos, director de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI); Víctor Manuel Céspedes Martínez, rector de UNNATEC; Juan de la Cruz Santiago, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

También recibieron la distinción Carmen Chevalier, presidenta de la Fundación Civoria Dominicana; Editrudis Beltrán Crisóstomo, exrector de la UASD, y otras personalidades del ámbito académico y jurídico.

La ceremonia se celebró en el Hotel Mauad, durante el XIII Simposio Internacional Euroamericano en Administración de Justicia, que reunió a juristas y conferencistas dominicanos y colombianos para analizar los desafíos de la gobernanza democrática, la seguridad jurídica y la gestión pública.

El acto fue encabezado por representantes de las instituciones organizadoras, que entregaron los galardones a los homenajeados.

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