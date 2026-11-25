EL AUTOR es presidente del Frente Cívico y Social. Reside en Santo Domingo.

Antes de llegar a la caja del supermercado, alguien devuelve un alimento al estante. En otra casa, una madre calcula si puede comprar el medicamento completo. Un comerciante cierra temprano por temor a un atraco. Mientras tanto, el país escucha hablar de progreso. Para esas familias, la pregunta sigue pendiente: ¿cuándo llegará a sus vidas?

El costo de los alimentos, los ingresos insuficientes y la delincuencia estrechan el horizonte. La próxima compra desplaza los proyectos. La próxima cuota compromete el dinero que todavía no llega. Sobrevivir consume las fuerzas que también necesitamos para estudiar, descansar, compartir y construir un futuro.

¿Cuántas personas interrumpen su descanso para recoger agua cuando finalmente llega? ¿Cuántas horas se van en un tapón o esperando atención médica? ¿Qué tiempo queda después para acompañar a los hijos, informarse o participar en la comunidad?

Las carencias también se pagan con horas de vida que nadie devuelve.

Esa carga puede dificultar la participación. El miedo a perder el empleo puede silenciar una denuncia. La urgencia de alimentar a los hijos puede llevar a soportar condiciones injustas. Confundir ese silencio con aprobación sería desconocer cuánto cuesta reclamar desde la necesidad.

Quienes conservan poder aprovechando la dependencia encuentran una ventaja cuando la injusticia empieza a parecer inevitable. Cuando reclamar resulta peligroso y soportar parece la única salida, el sometimiento gana terreno.

El problema no es una supuesta falta de dignidad del pueblo. Es que reclamar sus derechos puede exponerlo a perder el sustento.

La denuncia alcanza a integrantes de las élites políticas y económicas que utilicen esa vulnerabilidad para conservar poder o privilegios. Exigir lealtad a cambio de acceder a un derecho, condicionar una ayuda al respaldo político o tomar represalias contra quien denuncia son prácticas que deben investigarse y sancionarse cuando corresponda.

Los recursos públicos pertenecen a la sociedad. Administrarlos no concede autoridad sobre la conciencia, la voz ni el voto de sus destinatarios.

La necesidad de una persona jamás debe convertirse en el poder de otra sobre ella.

También debemos cuestionar las reglas que reproducen esas relaciones. Donde los contactos sustituyen criterios públicos, los privilegios eluden evaluación y las reclamaciones se pierden entre oficinas, cambiar funcionarios resulta insuficiente. La transformación exige procedimientos transparentes, respuestas a las denuncias y consecuencias para los abusos, sin excepciones por influencia política o económica.

La asistencia alimentaria debe proteger a quien la necesita. Suspenderla sin que el hogar pueda sostenerse agravaría su vulnerabilidad. Superarla requiere ingresos suficientes, servicios eficaces y oportunidades. Atender el hambre de hoy obliga también a enfrentar las causas que pueden devolverla mañana.

Nuestra Constitución establece un Estado social y democrático de derecho. Ese compromiso debe orientar las decisiones sobre el dinero colectivo. Préstamos, contratos e incentivos requieren explicar qué aportan, cuánto cuestan, quiénes se benefician y qué otras prioridades se posponen para financiarlos. El rigor exigido a una ayuda social debe alcanzar a cada compromiso de recursos públicos.

El Ejecutivo debe responder por su gestión; el Congreso, ejercer sus funciones legislativas, de representación y fiscalización. Gobernar obliga a procurar el bienestar de la población. Cuando una decisión amplía la dependencia política en lugar de proteger la autonomía ciudadana, debemos preguntar a quién está sirviendo.

La autoridad se justifica por el servicio que presta; utilizarla para obtener obediencia traiciona su propósito.

Transformar relaciones injustas supone enfrentar intereses. Un acuerdo merece confianza cuando permite discutir también los privilegios y distribuir responsabilidades. La paz se debilita si su precio es que quienes menos tienen continúen soportándolo todo. Debemos tramitar esos conflictos mediante la organización pacífica, el debate y las instituciones democráticas, con firmeza frente al abuso y responsabilidad para construir soluciones duraderas.

En Éxodo, el clamor de un pueblo oprimido es escuchado. Ese pasaje cuestiona la comodidad de acostumbrarnos al sufrimiento. Escuchar compromete a actuar y a reconocer en quienes padecen personas capaces de transformar su realidad.

Esa capacidad vive en las comunidades que defienden una escuela, exigen agua o recuperan un espacio público. Documentar una carencia, formular una demanda común y verificar el cumplimiento de los compromisos convierte el aislamiento en fuerza ciudadana. Las autoridades deben responder y proteger a quienes reclaman.

Desde el Frente Cívico y Social asumimos esa misma exigencia: explicar nuestras propuestas, responder preguntas y aceptar vigilancia. La confianza requiere practicar la responsabilidad que reclamamos.

Ninguna relación de sometimiento es irreversible. Cuando una dificultad compartida se convierte en una causa común, comienza a abrirse otro futuro: alimento suficiente, comunidades seguras, oportunidades para hacer planes y libertad para reclamar sin miedo. Ahí deben encontrar sustento la esperanza, la justicia y la paz.

El pueblo merece tiempo para vivir y poder para decidir.

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