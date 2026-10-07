Panamá confirma un proyectil impactó buque y 12 heridos

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CIUDAD DE PANAMÁ.- La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó este miércoles que el buque ‘On Peace’, de bandera panameña, fue impactado por un proyectil de origen desconocido mientras navegaba por aguas internacionales, en un ataque que dejó doce tripulantes heridos, diez de los cuales fueron evacuados para recibir atención médica.

El hecho ocurrió el pasado 5 de octubre, cuando la embarcación transitaba desde el puerto de Sitrah, en Baréin, hacia Fudjayra, en los Emiratos Árabes Unidos, según informó la AMP.

La Real Fuerza Aérea de Omán confirmó previamente la evacuación de diez tripulantes del buque, que sufrió un incendio a bordo tras el ataque ocurrido frente a las costas omaníes, en las proximidades del estrecho de Ormuz.

La AMP indicó que todos los miembros de la tripulación fueron localizados e identificados. Además, aseguró que no se registró contaminación marina ni daños ambientales derivados del impacto.

Los diez marinos evacuados se encuentran en tierra y reciben atención médica en un centro especializado, agregó la institución panameña.

BUQUE SERÁ TRASLADADO A OMÁN

El ‘On Peace’ recibe asistencia y es remolcado hacia el puerto de Shinas, en Omán, donde será sometido a una evaluación técnica para determinar el alcance de los daños estructurales provocados por el impacto.

La Dirección General de Marina Mercante informó que mantiene un seguimiento directo del caso y comunicación permanente con las autoridades locales, los operadores y la empresa armadora, como parte de sus responsabilidades como Estado de abanderamiento.

La AMP reiteró que la prioridad de Panamá es preservar la integridad de los marinos y garantizar la seguridad de la navegación internacional, especialmente afectada por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El conflicto comenzó a finales de febrero, tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que derivaron en el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que antes del conflicto circulaba cerca del 20 % de los hidrocarburos mundiales.

an/am