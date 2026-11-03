Paliza afirma que Leonel está perturbado por obras del PRM

SANTO DOMINGO.– El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que el expresidente Leonel Fernández está perturbado porque durante sus gobiernos no se ejecutaron en Santiago obras de la magnitud de las que desarrolla la actual administración.

Paliza citó como ejemplos el teleférico y el monorriel, proyectos impulsados por el Gobierno del presidente Luis Abinader.

El funcionario sostuvo que estas infraestructuras representan intervenciones de gran alcance para la ciudad, en contraste con las obras realizadas durante las anteriores gestiones de Fernández.

Las declaraciones se producen en medio del debate político sobre el desarrollo de Santiago y las inversiones realizadas por las distintas administraciones gubernamentales.

El teleférico y el monorriel forman parte de los proyectos de movilidad urbana promovidos por el Gobierno para transformar el transporte público en esa provincia.

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