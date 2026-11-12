P. RICO: Realizarán actividad a beneficio mujer dominicana

SAN JUAN, Puerto Rico – Las organizaciones Hélice: Propulsora de Proyectos y Nunca Camino Sola convocaron Abrazo Antillano, un encuentro de música, gastronomía, arte y diálogo para recaudar fondos a beneficio del Centro de la Mujer Dominicana.

Será el sábado 21 de noviembre, de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche, en la sede de la Fundación por la Arquitectura en San Juan.

PROGRAMACIÓN

El programa incluirá música en vivo con Chamir Bonano, La Voz Dulce de la Bomba, clase de bachata con Amalis Cintrón, fundadora de SalsayTernura, y una muestra del artista del grabado Williams Bass Morales, quien presentará una pieza creada para la ocasión y puesta a la venta a beneficio del Centro.

También habrá un conversatorio sobre arquitectura y espacios de impacto social con Nelmaris Camacho García y oferta gastronómica de Cervecería Frutos del Edén.

PROPÓSITO

La organizadora, Amarilys Oyola Pérez, explicó que el evento busca crear un espacio de encuentro y resistencia desde la cultura.

La directora del Centro de la Mujer Dominicana, Romelinda Grullón, indicó que las recaudaciones sostendrán la labor de acompañamiento, defensa de derechos y espacios seguros para mujeres inmigrantes y sus familias.

jt-am