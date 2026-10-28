P. RICO: Miedo entre dominicanos tras operativos ICE

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SAN JUAN.- El miedo y la incertidumbre predominan en Barrio Obrero, en Santurce, donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intervinieron este fin de semana a varias personas de la comunidad dominicana.

La plaza Antonio R. Barceló, históricamente reconocida como un espacio de lucha y defensa de los derechos de los trabajadores y de las comunidades inmigrantes, lucía desolada tras los operativos migratorios que, según denuncia la comunidad, se han desplegado de manera inusual, agresiva y sin control.

“Aquí antes tú no encontrabas por dónde caminar, pero aquí no hay gente ya. Ellos tienen miedo de venir aquí y esperar a que los vengan a buscar para el trabajo. Están escondidos, y ni a las iglesias están yendo”, describió Francia Pimenteri, residente de Barrio Obrero y parte de la comunidad dominicana en Puerto Rico.

OPERATIVOS MÁS AGRESIVOS

El líder comunitario y portavoz del Comité Dominicano de Derechos Humanos de Puerto Rico, José Rodríguez, catalogó los operativos de los últimos días como “más agresivos”, al señalar que ha observado agentes con armas largas, derribando puertas de residencias e incurriendo en actos de maltrato.

“Vimos hace varios días como a una compañera le pusieron una pistola de gas en la cara amenazándola, eso no se había visto. Apuntan a las personas con una ametralladora, ¿y si ese señor aprieta ese dispositivo? Va a haber una desgracia. Eso no lo habían hecho, pero estamos viendo ahora que vinieron de una forma en la que se atreven a ejecutar a cualquiera”, denunció Rodríguez.

Aunque la presencia de ICE se ha intensificado de forma exponencial desde enero de 2025, el aumento fue más notorio tras la implementación de la política antimigratoria del presidente Donald Trump, a quien la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, ha respaldado en múltiples ocasiones.

“Esto es una purga racial y una violación de derechos civiles y de derechos humanos”, señaló el líder comunitario.

Rodríguez aseguró que se criminaliza a la comunidad negra y afro y citó la intervención del domingo, cuando agentes de ICE detuvieron a Víctor Manuel Rosario Matos, un ciudadano puertorriqueño negro interceptado al salir de su trabajo.

“Mientras tanto, vemos cómo criminalizan a la comunidad negra y afro, ayer arrestaron a un puertorriqueño negro. Eso es para que usted vea que esto es racial, esto es una limpieza étnica. ¿Aquí si usted es negro es dominicano? No, eso no es así. Lo que pasa es que usted es un racista”, añadió.

ANGUSTIA EN LA COMUNIDAD

Pimenteri expresó angustia y denunció maltrato y abuso por parte de los agentes federales, y responsabilizó a la gobernadora.

“A la gobernadora, ella es responsable de todo lo que está pasando, ella tiene la culpa de todo lo que está pasando. Ayer (el domingo) agarraron a uno allí que salía de poner un envío, y dejó una esposa con tres chiquitos. Entonces da pena eso, se lo llevaron a él”, explicó.

“Me dio mucha pena cuando vi que agarraron a uno y amarrándolo aquí (en las muñecas) con fuerza, empujándolo así para dentro de la guagua… Yo estoy legal, pero no me gustan los abusos”, añadió.

El líder comunitario indicó además que ha aumentado la llegada de inmigrantes dominicanos a través de embarcaciones precarias (yolas), pero aseguró que se trata de un “negocio redondo”, al sospechar que ICE permite la entrada a Puerto Rico para luego interceptarlos y llevarlos a “La Neverita”, un centro de detención temporal.

MIRADA PUERTORRIQUEÑA Y REACCIÓN MUNICIPAL

El puertorriqueño Ramón Sánchez Santos, residente de Barrio Obrero, dijo apoyar los operativos porque “ellos están trabajando”, pero denunció maltratos y golpes durante las intervenciones.

“Hay miedo, los negocios están vacíos. […] Pero uno tiene que también ponerse bravo y presentarle a ellos la razón de lo que uno es, y que lo que están haciendo está mal hecho. Ellos están trabajando, pero que no se lleven a la gente buena que trabajan”, señaló.

Asimismo, atribuyó las acciones federales a las políticas de Trump: “Él (Trump) lo que tiene en su corazón y en su mente es ese demonio del racismo con todo el mundo”.

Los agentes de ICE también han realizado operativos en sectores como Villa Palmeras, Capetillo y Río Piedras, donde hay mayor presencia de población dominicana.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, ordenó este lunes a la Policía Municipal no participar ni prestar apoyo a los operativos de ICE tras las intervenciones realizadas.

“Mi instrucción a la Policía Municipal y a las dependencias del Municipio de San Juan es clara: no participarán ni prestarán apoyo a estos operativos de control migratorio. Nuestra responsabilidad es proteger la vida, atender emergencias y velar por la seguridad de todas las personas en nuestra ciudad”, expresó.

jt-am