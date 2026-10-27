P. RICO: Dominicana denuncia angustia tras detención esposo

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SAN JUAN.- Una dominicana expresó a NotiCentro su desesperación y angustia al relatar que su esposo fue detenido hace dos semanas, cuando salía de trabajar, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La mujer, a quien llamaremos Carmen para proteger su identidad, reside en Puerto Rico desde hace 30 años y posee documentos legales. Actualmente se desempeña como empleada doméstica.

Carmen lleva nueve años de matrimonio. Su esposo, también dominicano, se encontraba en la etapa final del proceso para obtener sus documentos legales.

TRASLADO A CENTRO DE DETENCIÓN EN EE. UU.

Tras la detención, fue enviado a un centro de detención en Estados Unidos. Según Carmen, mantiene poca comunicación con él.

El testimonio refleja la historia de inmigrantes que llegan a la isla en busca de mejores oportunidades y calidad de vida para sus familias.

TEMOR EN LA COMUNIDAD

Mientras espera una llamada de su esposo, dominicanos en Puerto Rico viven con temor de salir a la calle y ser arrestados por agentes que, según denuncian, intimidan con armas, dispositivos tipo táser y gas pimienta.

Alegan, además, que los arrestos se realizan sin orden judicial.

DENUNCIAN ENTREGA DE INFORMACIÓN

Líderes de las comunidades dominicana responsabilizan al gobierno de entregar información de inmigrantes a las agencias federales.

Las recientes intervenciones han provocado que la comunidad dominicana salga a las calles a manifestarse contra los operativos, que han terminado con el arresto de más de 50 personas en este mes.

jt-am