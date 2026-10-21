P. RICO: Detienen 2 dominicanos por tráfico de cocaína

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SAN JUAN.- Dos ciudadanos dominicanos y un ciudadano chino fueron detenidos en aguas de Puerto Rico tras la incautación de s, informó l

La Guardia Costera de Estados Unidos arrestó a dos dominicanos y un chino que intentaron introducir a esta isla un cargamento de cocaína valorado en 5.5 millones de dólares en una lancha rápida interceptada en el océano Atlántico.

El contrabando fue desembarcado y la custodia de los tres sospechosos transferidos al Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (Homeland Security Task Force) en San Juan.

Otras incautaciones

A principios de este mes, otras cuatro personas fueron detenidas cerca de la costa noreste de Puerto Rico con 69 bloques de cocaína a bordo de otra embarcación.

Las autoridades señalan que, por su ubicación estratégica entre el mar Caribe y el océano Atlántico y por su condición de Estado Libre Asociado de EE.UU., Puerto Rico sigue siendo un importante punto de transbordo de drogas hacia territorio estadounidense, procedentes de Sudamérica y otras naciones del Caribe.