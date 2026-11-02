OTAN teme represalia si Trump pierde control en Congreso EU

BRUSELAS.- Los países miembros de la OTAN temen que el presidente de EE.UU., Donald Trump, pueda «intensificar drásticamente sus ataques contra la alianza» en caso de derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato, informó el 1 de noviembre Politico, citando a cinco diplomáticos de la OTAN.

Según las fuentes, si el Congreso lo restringe en materia de política interna, Trump, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, podría buscar consolidar su legado en asuntos exteriores, donde tiene mayor libertad de acción. Esto podría significar la retirada de miles de soldados adicionales de Europa, apuntaron tres de los diplomáticos.

EL RIESGO DEL «PATO COJO»

«Lo que suele ocurrir con los presidentes en funciones de ‘pato cojo’ es una mezcla de desahogo de frustraciones y aventurerismo en política exterior», señaló un alto funcionario europeo de defensa. Y atacar a la OTAN «parece ser una parte constante de la visión del mundo de Trump», agregó.

El mandatario «se mantiene firme en que nuestros aliados de la OTAN deberían haber estado ahí para Estados Unidos» en la guerra contra Irán, declaró la secretaria de prensa adjunta de la Casa Blanca, Olivia Wales. «El presidente nunca aceptará el declive gestionado de Occidente y continuará promoviendo sin disculpas nuestros intereses tanto en el país como en el extranjero», añadió.

En este contexto, Oana Lungescu, exfuncionaria de la OTAN, planteó que Trump podría decidir vincular la presencia continua estadounidense en el continente a que Europa acepte un acuerdo de paz en Ucrania respaldado por EE.UU.

«Existe el riesgo de que todas estas cosas —la revisión de la postura de las fuerzas de EE.UU., Ucrania, el orden de seguridad europeo— sean tratadas de alguna manera como parte de un trato mucho mayor con Putin, creando una situación muy peligrosa para la seguridad en Europa», sugirió.

Además, los diplomáticos creen que el líder republicano podría recortar las contribuciones de EE.UU. a la financiación común de la alianza, limitar el programa de compra de armas mediante el programa PURL —Lista Priorizada de Requerimientos para Ucrania, fondo de la OTAN que compra armas a EE.UU. para Kiev—, así como profundizar aún más sus lazos con Rusia.

Asimismo, el medio indica que una importante derrota electoral para los republicanos también podría suponer grandes cambios en el Pentágono, lo que tendría «efectos colaterales para cualquier plan que se esté gestando actualmente en el edificio».

A su vez, Jennifer Kavanagh, investigadora principal del centro de pensamiento Defense Priorities, señaló que si Trump decide imponer una retirada más extensa, Europa tendrá «muchísimos problemas» para reemplazar activos que incluyen capacidades de guerra electrónica, sistemas de defensa aérea, apoyo de inteligencia y reconocimiento, reabastecimiento en vuelo y varios tipos de logística.

ESCEPTICISMO ENTRE ALIADOS

Mientras, otros aliados son más escépticos con la idea de que Trump arremeta contra la alianza. «Hemos tenido especulaciones todo el tiempo sobre Trump saliendo de la OTAN; esto no ha sucedido hasta ahora», observó el ministro de Defensa de Montenegro, Dragan Krapovic. «El Congreso es quien toma la decisión, la decisión final sobre menos tropas en Europa», argumentó.

No obstante, «para hacer suposiciones con una alta probabilidad de éxito se necesita un objeto de estudio que tome decisiones racionales», afirmó un sexto diplomático de la OTAN. «No creo que estemos en ese punto con el actual presidente de EE.UU.», valoró.

BRECHA ENTRE EE.UU. Y SUS ALIADOS

Desde el regreso de Donald Trump a la Presidencia, las relaciones entre la potencia norteamericana y Europa se han deteriorado.

La Administración Trump ha criticado duramente el estado de las Fuerzas Armadas europeas y ha exigido a los países de la OTAN aumentar su gasto en defensa y asumir mayor responsabilidad sobre su propia seguridad. Asimismo, las declaraciones del líder republicano sobre la posibilidad de apoderarse de Groenlandia generaron preocupación entre los aliados europeos.

Las tensiones se agravaron a raíz de la guerra de EE.UU. contra Irán, cuando varios países europeos se negaron a participar directamente en el conflicto e impidieron a Washington utilizar sus bases militares para lanzar ataques contra territorio iraní. En este contexto, Trump afirmó que estaba considerando retirar a EE.UU. de la OTAN.

El Pentágono ha planteado reducir su contingente militar en Europa, lo que preocupa especialmente a los países de la OTAN en Europa Oriental. Algunos intentan convencer a Washington de que mantenga sus tropas y están dispuestos a asumir parte de los costes de esa presencia militar para preservar el compromiso estadounidense con la seguridad europea mientras incrementan su propio gasto en defensa.

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