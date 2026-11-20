MOSCU.- La OTAN se prepara abiertamente para un conflicto armado con Rusia que, según calcula su cúpula, estallaría en un plazo de 3 a 5 años, denunció la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova.

“La Alianza del Atlántico Norte se está preparando abiertamente para un conflicto armado con nuestro país; un escenario que, según prevé la cúpula de este bloque altamente agresivo, podría estallar en un plazo de 3 a 5 años”, declaró la vocera este 20 de noviembre en una sesión informativa.

Zajárova señaló que, a pesar de la afirmación del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de que no existe una amenaza inmediata de parte de Rusia, “están saliendo a la luz planes cada vez más hostiles por parte de esta misma alianza”.

LA “TEORÍA DE LA VICTORIA”

Recordó también la “Teoría de la Victoria”, presentada en octubre por Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa (SACEUR) de la OTAN. “Esta contempla ataques contra objetivos —no exclusivamente militares— situados en las profundidades del territorio ruso, a distancias de hasta varios miles de kilómetros”, explicó la vocera.

“Como parte de los preparativos para la puesta en práctica de esta ‘Teoría de la Victoria’, la Alianza del Atlántico Norte fomenta la cooperación entre empresas de la industria de defensa para desarrollar nuevos sistemas de armas de largo alcance”, añadió.

LA SUPUESTA AMENAZA RUSA

Los miembros de la OTAN se rearman e invierten en defensa bajo el pretexto de la supuesta “amenaza rusa”. Moscú ha rechazado categóricamente esa narrativa en repetidas ocasiones.

El mandatario ruso, Vladímir Putin, ya había comentado que las élites gobernantes europeas están sumidas en la histeria de que “la guerra con los rusos está a la vuelta de la esquina”. “Es imposible creérselo, aunque ellos intentan convencer a su propia gente”, enfatizó.

Este 19 de noviembre, durante una conferencia de prensa tras la reunión trilateral con los presidentes de EE.UU., Donald Trump; y de China, Xi Jinping; en el marco de la APEC, Putin volvió a criticar los llamamientos de los líderes europeos a prepararse para una posible guerra en 2030.

“Todos los días escuchamos los mensajes que transmiten los líderes europeos: ‘¡Guerra, guerra! Hay que prepararse para el año 2030’ […] Eso es lo que escuchamos constantemente de ellos. ¿Acaso es eso normal? Yo creo que no”, expresó, y reiteró que Rusia no tiene “intención de atacar a nadie”.

A su vez, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, ha advertido que ese tipo de declaraciones de los líderes occidentales demuestran que se están preparando “seriamente” para una guerra contra Rusia. El objetivo de infligir una derrota estratégica a Moscú sigue presente en las mentes y los planes de los líderes europeos, denunció.

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