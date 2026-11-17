BRUSELAS, 17 Nov.- Los aliados europeos de la OTAN han anunciado este martes nuevos compromisos de ayuda militar a Kiev, que incluyen misiles antiaéreos, cazas F-16, radares y más financiación para adquirir armamento estadounidense, con el objetivo de reforzar la defensa de Ucrania ante los ataques rusos contra sus infraestructuras energéticas y las necesidades militares de este invierno.

Así lo han detallado durante la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania celebrada en la sede de la OTAN en Bruselas, donde el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha advertido de que unos pocos países siguen soportando el grueso del esfuerzo para sostener militarmente al país frente a la invasión rusa.

Entre los principales anuncios figura el de Reino Unido, que destinará 240 millones de libras (unos 275 millones de euros) a reforzar la defensa aérea ucraniana, con el envío de más de mil misiles antiaéreos de corto alcance, lanzadores de misiles y más de una docena de radares. Las entregas comenzarán en diciembre y se sumarán a los 400 misiles tierra-aire que Londres ya ha suministrado de cara al invierno.

ALEMANIA Y NORUEGA COMPROMETEN RECURSOS

Por su parte, Alemania y Noruega han comprometido 300 millones de dólares (unos 260 millones de euros) cada una al mecanismo PURL, que permite a los aliados financiar la adquisición de armamento estadounidense para Ucrania. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha precisado que el paquete se centrará en interceptores Patriot PAC-2 y PAC-3, mientras que Berlín también suministrará nuevos radares, munición para los F-16 y drones de medio alcance.

Asimismo, Pistorius ha anunciado nuevos proyectos de cooperación industrial con Ucrania para fabricar vehículos terrestres no tripulados y ha confirmado que Alemania prevé destinar unos 11.600 millones de euros a apoyar militarmente a Kiev durante 2027.

Bélgica, por su parte, se ha comprometido a continuar la entrega de diez cazas F-16 a Ucrania a partir de este año, además de suministrar cohetes de 70 milímetros y munición de 20 milímetros para estos aviones, destinada especialmente a interceptar drones rusos.

En el caso de Suecia, el Gobierno ha anunciado un nuevo paquete de ayuda de unos 72 millones de euros, que incluye una contribución adicional de unos 20 millones al mecanismo PURL, así como financiación para adquirir interceptores contra drones y capacidades de ataque de largo alcance.

España, por su parte, ha detallado este martes que mantendrá su ayuda al país «con envíos de defensa aérea, munición, vehículos tácticos y generadores solares de electricidad» con el objetivo de «proteger a la población y paliar los daños» producidos por los ataques rusos en las infraestructuras energéticas, según ha detallado el Ministerio de Defensa en un comunicado difundido a la prensa tras la participación de la ministra Margarita Robles en el foro.

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