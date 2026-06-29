Osiris Guzmán presenta libros exploran historia global fútbol

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SAN CRISTOBAL.– El ingeniero Osiris Guzmán puso en circulación la segunda edición de sus obras Enciclopedia de los Mundiales y Fútbol, Geopolítica y Poder, durante un acto celebrado en la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal, que reunió a dirigentes deportivos, intelectuales y personalidades vinculadas al ámbito cultural.

Las publicaciones ofrecen una visión amplia del deporte más popular del mundo. Mientras Enciclopedia de los Mundiales realiza un recorrido por la historia de las Copas del Mundo, incorporando estadísticas, datos poco conocidos y relatos que conectan el fútbol con la memoria colectiva, Fútbol, Geopolítica y Poder analiza cómo este deporte ha influido en procesos políticos, diplomáticos y sociales a lo largo de la historia.

Durante la actividad se destacó la trayectoria de Guzmán, expresidente de la Federación Dominicana de Fútbol, extesorero del Comité Olímpico Dominicano y exintegrante de la Comisión de Seguridad de la FIFA, quien ha desempeñado un papel clave en el fortalecimiento institucional del fútbol nacional.

Entre sus principales aportes fue resaltada la fundación del Real San Cristóbal, considerado el primer equipo de la provincia integrado exclusivamente por jugadores dominicanos, iniciativa que contribuyó al desarrollo y promoción del balompié en el país.

La ceremonia fue conducida por el doctor Elvin Sánchez y contó con la presentación de las obras a cargo del doctor Ramón Puello Báez, quienes resaltaron el valor histórico, académico y cultural de ambas publicaciones.

Además de la presentación editorial, el encuentro sirvió como espacio de reflexión sobre el fútbol como fenómeno social capaz de unir pueblos, fortalecer identidades y reflejar las dinámicas del poder en el escenario internacional.

Los asistentes también reconocieron los aportes de Guzmán al desarrollo de San Cristóbal desde instituciones como la Cámara de Comercio y Producción, la Fundación Loyola, la Unión Deportiva de San Cristóbal y la Federación Dominicana de Fútbol.

Con estas publicaciones, Osiris Guzmán busca preservar parte de la memoria del fútbol y ofrecer una perspectiva que trasciende lo deportivo, mostrando este fenómeno como una expresión cultural y un protagonista de la historia contemporánea.

of-am