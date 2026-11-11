Ortiz Bosch dice Raquel Peña necesita experiencia política

SANTO DOMINGO.– La segunda vicepresidenta nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Milagros Ortiz Bosch, consideró este martes que la vicepresidenta Raquel Peña necesita adquirir mayor experiencia política para desarrollar sus aspiraciones presidenciales.

Ortiz Bosch se refirió al proyecto de Peña de competir por la candidatura presidencial del PRM para las elecciones de 2028, y señaló que la organización debe establecer reglas para regular la participación de sus dirigentes en las actividades de promoción política.

Informó que este jueves 12 de noviembre será presentado un reglamento que definirá las normas de participación de los miembros del partido en las campañas internas.

La dirigente sostuvo que el PRM debe garantizar la libertad de sus integrantes para expresar sus ideas y aspirar a cargos electivos, pero dentro de mecanismos institucionales que preserven la convivencia partidaria.

Sus declaraciones se producen luego de que Peña cuestionara las actuaciones de algunos funcionarios del Gobierno, al considerar que perjudican el desempeño del presidente Luis Abinader durante la etapa final de su mandato.

La vicepresidenta también denunció que enfrenta una campaña «sucia, despiadada y grosera» desde que anunció su intención de competir por la Presidencia, y advirtió que los ataques no necesariamente proceden de la oposición.

Peña confirmó sus aspiraciones el pasado 4 de noviembre, durante una entrevista con CDN, y anunció que trabaja en la construcción de una estructura política nacional.

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