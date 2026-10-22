Orientan trabajadoras sobre la prevención de cáncer de mama

Personal del Ministerio de la Mujer y la Clínica Oncología & Especialidades durante una jornada sobre prevención y detección temprana del cáncer de mama, en Santiago

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (Por Luis Jiménez).– El Ministerio de la Mujer y la Clínica Oncología & Especialidades impartieron una conferencia sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama, dirigida a colaboradoras del Sistema Integrado de Transporte Público de Santiago, que incluye el Monorriel, el Teleférico y los autobuses.

La actividad fue coordinada por la Oficina Provincial del Ministerio de la Mujer en Santiago, bajo la responsabilidad de la licenciada Vicente González, con el apoyo de la referida institución médica, como parte de las iniciativas de concientización que se desarrollan durante el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA

Bajo el lema «Un chequeo puede cambiarlo todo», la jornada tuvo como objetivo promover la educación sobre el cáncer de mama, incentivar los controles médicos periódicos y sensibilizar a las mujeres sobre la importancia de detectar oportunamente esta enfermedad.

La conferencia estuvo a cargo del doctor Carlos Collado, director general de la Clínica Oncología & Especialidades; el doctor Carlos Daniel Collado, y la doctora Ozoria, quienes ofrecieron orientaciones sobre los principales factores de riesgo, el autoexamen de mama, las evaluaciones clínicas y los servicios de apoyo disponibles para la prevención y atención de esta enfermedad.

EDUCACIÓN EN LOS ESPACIOS LABORALES

Durante el encuentro, se destacó la importancia de llevar información preventiva a los entornos laborales, como una forma de acercar los conocimientos y recursos de salud a las mujeres trabajadoras, fomentar el autocuidado y contribuir a una mayor conciencia sobre la detección temprana.

Las colaboradoras del Sistema Integrado de Transporte de Santiago valoraron la iniciativa y agradecieron a ambas instituciones por promover acciones educativas dirigidas al cuidado de la salud y el bienestar de las mujeres de la provincia.

La jornada forma parte de los esfuerzos de sensibilización orientados a fortalecer la prevención y motivar a más mujeres a prestar atención a su salud y acudir oportunamente a los servicios médicos.

sp-am