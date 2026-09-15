Organizaciones rechazan la reforma de Seguridad Social RD

Hicieron el señalamiento al entregar un documento en la oficina del senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández.

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Santo Domingo, 15 sep (Prensa Latina) El Frente Amplio, el Bloque Popular Jesús Adón y la Unión Clasista de Trabajadores (UCT) rechazaron hoy la propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Social que se debate en el Congreso dominicano y pidieron cambios sustanciales.

Las organizaciones reclamaron modificaciones profundas para garantizar pensiones dignas y una cobertura efectiva de salud.

Entregaron un documento en la oficina del senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, en el que plantearon que la reforma debe priorizar la protección social de los trabajadores y de la población en general, en lugar de mantener, según su valoración, las principales deficiencias del sistema vigente.

Juan Núñez, secretario general de la UCT, cuestionó que la propuesta mantenga un modelo de capitalización individual para las pensiones, al considerar que no responde a las características del mercado laboral local, marcado por elevados niveles de informalidad, inestabilidad de los ingresos y bajos salarios.

Las tres organizaciones también se opusieron a aumentar la edad de jubilación o las cotizaciones sin modificar las condiciones estructurales que determinan el monto de las pensiones.

En materia de salud, rechazaron que se mantenga un catálogo limitado de servicios y defendieron una cobertura que evite que las familias tengan que comprometer su patrimonio para recibir atención médica.

Asimismo cuestionaron la propuesta de establecer un seguro separado para enfermedades «catastróficas» (por su tratamiento prolongado y costos elevados) al considerar que podría representar una carga financiera adicional para la población y trasladar a los ciudadanos responsabilidades que, a su juicio, corresponden a una cobertura integral.

Otro de los puntos objetados es la incorporación obligatoria de los trabajadores por cuenta propia al régimen contributivo sin considerar las condiciones de la informalidad laboral.

Las organizaciones sostienen que la sola obligación legal de cotizar no garantiza que esas personas tengan capacidad para hacerlo.

oda/mpv