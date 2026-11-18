SANTO DOMINGO.– Organizaciones evangélicas y entidades de la sociedad civil sometieron ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción directa de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 74-25, que instituye el Código Penal, modificada por la Ley 44-26.

La iniciativa es encabezada por Santos Acosta Herasme, director de la Pastoral Jurídica de la Alianza Evangélica Dominicana (AEDO), junto a instituciones como CODUE, CONACOPE, CONEDO, el Servicio Social de Iglesias Dominicanas y otras organizaciones.

El recurso cuestiona disposiciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y advierte que una iglesia, fundación, asociación o empresa no debe ser sancionada automáticamente por los actos cometidos por uno de sus integrantes.

Los accionantes invocan el artículo 40.14 de la Constitución, que establece que nadie puede ser penalmente responsable por el hecho de otro. Por ello, reclaman que cualquier imputación contra una institución se sustente en una responsabilidad propia y debidamente probada.

También expresan preocupación por sanciones como la disolución, clausura, decomiso e inhabilitación, al considerar que podrían afectar el patrimonio, la continuidad institucional y los derechos de trabajadores, miembros y beneficiarios.

En el caso de las entidades religiosas, plantean que las disposiciones deben respetar las libertades de conciencia, culto y asociación, así como impedir que la responsabilidad individual de pastores, sacerdotes o líderes se transfiera automáticamente a sus organizaciones.

Como petición principal, solicitan declarar la nulidad total o parcial de las disposiciones impugnadas o, subsidiariamente, establecer una interpretación conforme a la Constitución.

Los proponentes aclararon que no buscan excluir a las organizaciones del cumplimiento de la ley, sino establecer límites constitucionales al ejercicio de la potestad sancionadora del Estado.

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