Hay una frase que se escucha en los barrios de República Dominicana con una naturalidad que asusta: “Que me respeten”. No se dice como un deseo de ser tratado con dignidad. Se dice como una advertencia. Como una amenaza. Como un anuncio de que, si no me miras con miedo, algo va a pasar.

Y detrás de esa frase hay una tragedia que no se resuelve con más policías, ni con más cárceles, ni con más operativos. Hay una tragedia educativa.

Porque cuando un joven dominicano cree que el respeto se gana con un arma, no es porque nació violento. Es porque nadie le enseñó otra forma de valer.

LA ESCUELA QUE NO ENSEÑA A VALER

En un país donde la escuela muchas veces no enseña a pensar, sino a repetir; donde el maestro está mal pagado, cansado y solo; donde el aula está sobrepoblada y el barrio está abandonado, el joven aprende rápido una lección brutal: en la calle, el que no tiene nada, no es nadie. Y el que tiene un arma, lo tiene todo.

No es ignorancia en el sentido simple de no saber leer o escribir. Es una ignorancia más profunda y más peligrosa: la ignorancia emocional, cívica y existencial. Es no saber quién soy si no infundo temor. Es no saber cómo resolver un conflicto sin golpear. Es no saber cómo ser hombre sin demostrar que soy capaz de matar.

La falta de educación no es solo que no haya libros. Es que no haya referentes.

Un niño que crece viendo que su padre se fue, que su madre trabaja 12 horas y llega agotada, que su hermano mayor está preso o muerto, que el único que tiene dinero en el barrio es el que vende droga, que el único que tiene respeto en la esquina es el que anda armado, ¿qué va a concluir? Va a concluir lo lógico dentro de esa lógica perversa: para salir de la invisibilidad, necesito un arma.

El arma se convierte entonces en algo más que un objeto. Se convierte en identidad. En diploma. En currículum. En prueba de hombría. En pasaporte para que no te pisen. En la única forma de decir “yo existo” en un país que te ha hecho sentir que no existes.

Y aquí hay que decirlo sin eufemismos: el Estado dominicano ha fallado en darle a ese joven otra narrativa.

Le hemos dicho que estudie, pero no le hemos dado una escuela que lo enamore. Le hemos dicho que trabaje, pero no le hemos dado un primer empleo digno. Le hemos dicho que no delinca, pero le hemos dejado el barrio en manos de los que delinquen. Le hemos dicho que sea pacífico, pero le mostramos todos los días una sociedad que premia al que grita más, al que tiene más, al que humilla más, al que se impone por la fuerza.

UN JOVEN SIN PROYECTO

La violencia juvenil en República Dominicana no es un problema de “muchachos malos”. Es un problema de muchachos sin proyecto.

Un joven que tiene un proyecto no necesita un arma para sentirse importante. Un joven que sabe que puede ser ingeniero, músico, pelotero, empresario, técnico, artista, programador, no necesita demostrar su valor con una pistola. Porque ya tiene un lugar en el mundo. Ya tiene un futuro que defender. Ya tiene algo que perder.

Pero el joven que no tiene proyecto, que no ve futuro, que siente que la vida le pasó por encima a los 14 años, convierte el presente en todo lo que tiene. Y en ese presente corto, violento y desesperado, el respeto inmediato vale más que la vida larga. Porque la vida larga no le parece real. La vida larga es para otros. Para los hijos de otros. Para los que viven en otros barrios.

Por eso el arma seduce. Porque da un respeto instantáneo en un mundo que nunca le dio respeto a plazos. Porque da poder sin tener que esperar 12 años de escuela, 4 años de universidad y 10 años de trabajo. Porque da una identidad en cinco segundos, lo que la sociedad no le dio en 17 años.

SER HOMBRE A LA MALA

Hay que entender también el peso de la masculinidad distorsionada que se enseña en muchos hogares y en la cultura popular. Ser hombre, para muchos jóvenes, no es ser responsable, ni ser protector, ni ser trabajador, ni ser honesto. Ser hombre es no dejarse “montar”. Es no aguantar una “frescura”. Es responder. Es cobrar. Es no tener miedo. Y si tienes miedo, escóndelo detrás de un gatillo.

A eso se suma la música, las redes sociales, los videos donde el que tiene el arma es el protagonista, el que tiene los likes, el que tiene las mujeres, el que tiene la cadena, el que tiene el carro. No se trata de culpar a un género musical. Se trata de reconocer que cuando no hay una educación crítica que permita filtrar esos mensajes, el joven los toma como manual de vida.

EDUCACIÓN NO ES SOLO ESTAR EN UN AULA

El problema es que hemos confundido educación con escolarización. Creemos que porque un joven está inscrito en una escuela, está educado. Pero estar sentado en un aula 8 horas no es educarse si nadie le enseña a manejar sus emociones, a resolver conflictos sin violencia, a valorar su vida, a entender que el respeto verdadero no se exige con miedo, se gana con carácter.

La educación que falta no es solo matemáticas y español. Es educación emocional. Es educación para la paz. Es educación para la vida. Es enseñarle a un niño que puede decir “no” sin pelear. Que puede perder una discusión sin perder su dignidad. Que puede ser humillado sin tener que matar para limpiar su nombre. Que puede ser pobre sin ser invisible.

Porque hoy, muchos jóvenes no saben hacer eso. No porque sean malos. Porque nadie se los enseñó.

Y mientras no se los enseñemos, seguiremos viendo el mismo ciclo: un joven mata a otro por “una mirada”, por “un roce”, por “una falta de respeto”. Un titular más. Un entierro más. Una madre más llorando. Y una sociedad que pregunta, hipócritamente, “¿hasta cuándo esta violencia?”, sin preguntarse qué hizo para evitarla cuando ese joven tenía 7 años y solo necesitaba un maestro que lo mirara, un programa que lo incluyera, un barrio que lo protegiera, un padre que lo abrazara.

EL RESPETO DE VERDAD

El respeto que se gana con un arma es una mentira. Es miedo disfrazado de respeto. El que te respeta porque te tiene miedo, no te respeta. Te teme. Y en cuanto pueda, te va a traicionar, te va a dejar solo, te va a matar primero. Es un respeto que dura lo que dura una bala. Es un respeto que te convierte en objetivo. Es un respeto que te aísla, te persigue y te mata joven.

El respeto verdadero es más lento, más difícil, más silencioso. Es el respeto que se gana cuando cumples tu palabra. Cuando cuidas a tu familia. Cuando trabajas aunque nadie te vea. Cuando ayudas sin esperar nada. Cuando dices la verdad aunque duela. Cuando controlas tu ira aunque puedas golpear. Ese respeto no se compra, no se impone, no se hereda. Se construye. Y nadie lo puede quitar.

Pero para que un joven entienda eso, alguien tiene que enseñárselo. Y enseñárselo no con discursos, sino con ejemplo. Con oportunidades reales. Con escuelas que funcionen. Con programas de arte, deporte y tecnología en los barrios, no solo en las zonas ricas. Con empleo para jóvenes. Con salud mental accesible. Con padres presentes y comunidades que no abandonen a sus hijos a los 13 años.

República Dominicana no necesita más jóvenes armados que se sientan respetados por cinco minutos. Necesita más jóvenes educados que se sientan valiosos por toda la vida.

Si seguimos creyendo que este es un problema policial, seguiremos enterrando jóvenes. Si entendemos que es un problema educativo, cultural y humano, todavía estamos a tiempo de salvar a una generación que hoy cree que para ser alguien, hay que estar dispuesto a matar o morir.

El arma da poder. La educación da futuro. Y un país que no entiende esa diferencia, está condenado a tener miedo de sus propios hijos.