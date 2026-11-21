MARCELINO LARA

A los gobiernos, y a muchos economistas, le preocupa bastante que pueda producirse una parada abrupta del financiamiento externo, debido a las consecuencias inmediatas que se podrían presentar en la economía, pero sobretodo por el impacto directo que tendría en las finanzas públicas.

Y es que, tan sólo la posibilidad de que un país no pueda honrar a tiempo sus compromisos con los tenedores de bonos, generaría un pánico preocupante en los mercados financieros globales.

Las consecuencias generales para cualquier país que incurra en impago serían desbastadoras, porque de inmediato aumenta el riesgo país, y se alejarían los inversionistas. Los bancos bloquearían las renovaciones de las líneas de crédito a dicho país, y nadie compraría los nuevos bonos emitidos por el pais incumplidor. El precio del bono caería al mínimo mientras la tasa de interés pagadas a tenedores subiría a las nubes. Sería una debacle monetaria y financiera para cualquier economía.

También empezarían a disminuir bruscamente las reservas del Banco Central, perdiendo capacidad para defender su moneda, provocando un alza importante en el tipo de cambio, debido al aumento de la demanda de dólares.

Ante una situación tan crítica de las finanzas públicas, algunos economistas recomiendarian acudir de inmediato al Fondo Monetario Internacional (FMI), para acordar urgentemente un programa de ajuste con dicha institución, que de inmediato pasaría a recomendar la liberalización de precios de los combustibles, de la tasa de cambio y de los tipos de interés.

También recomendaría, en el caso dominicano, eliminar subsidios a la factura eléctrica y al precio de los combustibles, y usar esos recursos liberados para pagar la deuda. Demás está decir que, el impacto inflacionario sería brutal.

Una vez más, la clase media y los sectores más pobres de la economía tendrían que pagar por una fiesta a la que no fueron convidados, y por tanto, de la que no disfrutaron.

Los beneficiados del desorden presupuestario, los que han recibido cientos de miles de millones de pesos en transferencias, los favorecidos con licencias de importación, los beneficiados de la nueva Ley de compras y contrataciones del gobierno (proveedores del estado), los de las alianzas públicas y privadas, los aprovechados de los fondos de pensiones de los trabajadores, los que dejan de pagar el 40% del ITBIS y el 60% del ISR, todos ellos se irían de rositas, y sin ningún rasguño, porque el costo de dicho ajuste sería pagado por el pueblo dominicano.

Mientras tanto, la deuda pública ha aumentado en más de 30 mil millones de dólares con respecto a 2020, y el déficit presupuestario proyectado, según la ultima actualización presupuestaria, estaría por encima del 4.0% del PIB. Es importante saber, que el FMI recomienda que este indicador no supere el 3.0% del PIB.

Y ya estamos pagando alrededor de 360 mil millones de pesos anuales, por concepto de intereses de la deuda pública.

Es fácil adivinar que nuestras finanzas públicas están muy comprometidas, aunque el relato oficial diga otra cosa, y continúe ofreciendo nuevas megas obras, sin terminar las ya iniciadas. Al tiempo que propone nueva reforma tributaria para cargar más los bolsillos de la clase media.

Nos queda decir que para cualquier país sería fácil evitar una parada abrupta del financiamiento externo (sudden stop), si sus autoridades se dedicaran a ejecutar una politica fiscal responsable y disciplinada, evitando el aumento exagerado del gasto público corriente, haciendo cada día más eficiente a la administración tributaria, evitando el desparpajo del gasto superfluo, respetando la Ley anual de gasto público y presupuesto de ingresos (el presupuesto anual de la nación), y cumpliendo de forma estricta con la nueva Ley de compras y contrataciones.

En resumen disciplina y responsabilidad fiscal, para evitar la circulación excesiva de dinero sin respaldo en la economía, que luego distorsiona todo el sistema de precios, afectando negativamente la producción y el consumo.

Nunca es tarde, si la dicha es buena.

jpm-am