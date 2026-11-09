ONU respalda negociaciones entre Rusia, Ucrania y EE. UU. 

La ONU urgió el fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

NACIONES UNIDAS (EFE). – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) respaldó este lunes la reanudación de los contactos directos entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, previstos a partir de este martes en Abu Dabi, y llamó a detener los ataques contra instalaciones energéticas ucranianas ante la proximidad del invierno.

El pronunciamiento se produjo durante una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la guerra en Ucrania, un día antes de que Moscú y Kiev retomen las conversaciones con mediación estadounidense, en una nueva ronda que se extenderá hasta el miércoles y que representa el primer acercamiento de este tipo tras más de ocho meses de pausa.

ONU PIDE RESULTADOS CONCRETOS EN ABU DABI

«Acogemos los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos, así como otras iniciativas regionales de diálogo. Instamos a las partes a aprovechar la oportunidad de las conversaciones trilaterales previstas en Abu Dabi para lograr avances tangibles», expresó Kayoko Gotoh, directora de la División de Europa y Asia Central de los departamentos de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU.

La funcionaria manifestó que espera que los contactos contribuyan a evitar una mayor escalada del conflicto, permitan establecer las condiciones para un alto el fuego y faciliten un diálogo sobre el futuro de la seguridad europea.

Asimismo, reiteró el llamado del secretario general de Naciones Unidas a establecer un alto el fuego inmediato, total e incondicional como paso fundamental hacia una paz justa, duradera e integral en Ucrania.

PREOCUPACIÓN POR LOS ATAQUES A LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA

Pese a las expectativas generadas por las negociaciones, Gotoh denunció la intensificación de los ataques rusos contra instalaciones energéticas esenciales de Ucrania, una situación que amenaza con agravar las condiciones de vida de la población durante los meses más fríos.

En la misma sesión, Mohamed Yahya, subsecretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, advirtió que los daños a la infraestructura han provocado prolongados cortes eléctricos en grandes ciudades y comunidades alejadas de la línea del frente.

«A medida que bajen las temperaturas, los cortes prolongados tendrán consecuencias más graves para los civiles», alertó.

Yahya explicó que la falta de electricidad podría afectar también el suministro de agua, el funcionamiento de los hospitales y la prestación de otros servicios esenciales, mientras las viviendas enfrentan temperaturas cada vez más bajas.

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