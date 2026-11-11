ONU resalta esfuerzo lograr participación en comicios Haití

Puerto Príncipe, 11 nov.- La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) reiteró su respaldo a los esfuerzos realizados hoy en este país para garantizar la mayor participación posible en el proceso electoral, con especial énfasis en los jóvenes y las mujeres.

En un comunicado, la Binuh destacó la conclusión de la segunda fase de una campaña de sensibilización dirigida a quienes votan por primera vez, organizada por el Ministerio de la Juventud, Deportes y Acción Cívica, el de la Condición Femenina y los Derechos de la Mujer y el Consejo Electoral Provisional.

Asimismo, señaló que la iniciativa busca promover una participación cívica informada y responsable.

También informó que fueron analizados los obstáculos que enfrentan los jóvenes y las mujeres para participar en la vida política y electoral, particularmente en el Departamento del Oeste.

Los debates abordaron temas como el registro de votantes, los desafíos en materia de seguridad, el marco legal de las elecciones, los requisitos de elegibilidad para los candidatos y las medidas para facilitar la participación de personas con discapacidad.

En un mensaje, el representante especial del secretario general de la ONU (António Guterres) y jefe de la Binuh, Carlos Ruiz, celebró esa iniciativa y aseveró que la participación de las féminas es fundamental para la credibilidad y la inclusividad en los comicios.

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